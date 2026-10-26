Khơi dậy sức dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Người dân thôn Hà Bình, xã Hoạt Giang chung tay xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tại thôn Hà Bình, việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc đường hoa, cây cảnh đã trở thành việc làm quen thuộc của người dân vào những ngày cuối tuần. Ông Hoàng Ba Duy, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hà Bình, cho biết: “Thôn có 752 hộ với trên 2.000 nhân khẩu. Để giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng khang trang, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Ban công tác mặt trận phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động từng cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở”. Nhờ đó, ý thức và trách nhiệm của người dân trong khu dân cư ngày càng được nâng lên. Đến nay, 100% người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và tổng vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật. Người dân cũng chung tay trồng 4km đường hoa, cây xanh; đóng góp kinh phí để lắp đặt 7km đường điện chiếu sáng ở khắp các trục đường trong khu dân cư, góp phần làm cho cảnh quan ngày càng sạch đẹp.

Theo ông Nguyễn Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoạt Giang, “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận ở cơ sở là đổi mới công tác tuyên truyền, gắn vận động với việc trực tiếp lắng nghe, giải quyết nguyện vọng của Nhân dân. Chỉ khi quyền lợi chính đáng được bảo đảm và các vướng mắc phát sinh từ cơ sở được tháo gỡ kịp thời, người dân mới thực sự tin tưởng, tự nguyện phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng".

Những kết quả nổi bật ở xã Hoạt Giang thời gian qua, đó là Nhân dân đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa với tổng diện tích 6,94ha. Đến nay, xã đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 6,67ha (đạt 96,1%) và đạt 307% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với dự án khu tái định cư thôn Vân Hưng, xã đã bàn giao 4,97ha/4,97ha cho chủ đầu tư thực hiện...

Ngoài ra, nhiều mô hình cũng được MTTQ và các thành viên triển khai thực hiện hiệu quả. Điển hình như hội LHPN xã với cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” và bảo vệ môi trường; gắn 140 biển “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch - khuôn viên đẹp”; xây dựng mới 9 “Ngôi nhà xanh” tại 5 chi hội. Hội nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, ra quân nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang các tuyến đê. Hội cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”; tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội. Đoàn thanh niên triển khai các đội hình tình nguyện tham gia tổ công nghệ số cộng đồng ở 100% các thôn trên địa bàn xã; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, liên kết tài khoản ngân hàng để nhận chế độ hằng tháng và thanh toán không dùng tiền mặt...

Công tác an sinh xã hội luôn được MTTQ và các thành viên quan tâm, thực hiện hiệu quả. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực xã hội, trong 9 tháng năm 2026, MTTQ xã phối hợp trao hơn 1.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, gia đình chính sách. Vận động, tiếp nhận, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng...

Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, nhiều đổi thay tích cực đang hiện hữu ở mỗi khu dân cư, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ xã trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.