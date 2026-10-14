Qua đó, khơi dậy sức dân, tạo đồng thuận xã hội, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giữ gìn an ninh trật tự.

Gần dân, hiểu dân, tạo đồng thuận

Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, được hỗ trợ bò sinh sản góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Mô hình “Đường cờ di sản” tại phường Tây Hoa Lư là điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Từ việc vận động người dân treo cờ, chỉnh trang đường phố, giữ gìn vệ sinh môi trường, mô hình đã tạo nên không gian văn hóa đặc trưng. Điểm nhấn là hệ thống chân đế cờ được thiết kế với hình tượng bông lau, lá bồ đề, chim phượng hoàng và biểu trưng của phường, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa địa phương và lan tỏa niềm tự hào về quê hương.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hoa Lư chia sẻ, để mô hình phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, triển khai công tác vận động và phân công nhiệm vụ cụ thể. Mỗi tổ chức đảm nhận một nhiệm vụ, mỗi người dân góp một hành động thiết thực. Khi người dân hiểu được ý nghĩa của công trình và thấy mình là một phần trong đó, sự hưởng ứng trở nên tự giác hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng.

Không chỉ góp phần xây dựng không gian đô thị văn minh, giàu bản sắc, “Đường cờ di sản” còn góp phần hình thành ý thức giữ gìn những giá trị chung. Từ việc treo cờ đúng quy định, chỉnh trang cảnh quan đến giữ vệ sinh môi trường, những hành động tưởng chừng nhỏ đã trở thành hoạt động cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa các hộ dân và từng bước hình thành nếp sống văn minh.

Bà Nguyễn Thị Thoa, Tổ dân phố La Mai, phường Tây Hoa Lư cho biết, mô hình nhận được sự đồng tình, tham gia tích cực của các hộ dân. Từ việc treo cờ đến chăm chút không gian chung, mỗi gia đình đều góp sức tạo nên diện mạo mới cho khu dân cư. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.

Mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, góp phần chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Duy Tân đã phát huy hiệu quả thiết thực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như giấy vụn, chai nhựa, vỏ lon…, các chi hội phụ nữ đã tổ chức thu gom, phân loại, bán gây quỹ để hỗ trợ những trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Đan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Duy Tân chia sẻ, mô hình không chỉ tạo nguồn kinh phí giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của hội viên đối với cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, mô hình còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên, nâng cao ý thức phân loại rác thải, tận dụng phế liệu và giữ gìn môi trường sống. Từ hoạt động của các chi hội, tinh thần sẻ chia được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực, từng bước thu hút sự hưởng ứng của người dân, góp phần gắn kết cộng đồng.

Ông Đỗ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Duy Tân đánh giá, đây là cách làm thiết thực, dễ triển khai, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Thông qua những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa, mô hình đã huy động sự tham gia của hội viên và người dân, góp phần chăm lo an sinh xã hội, đồng thời tạo sức lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương.

Lan tỏa những cách làm hiệu quả

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản của Hội Nông dân phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh việc duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình từ những năm trước, tỉnh Ninh Bình triển khai xây dựng mới nhiều mô hình “Dân vận khéo”, tổ chức trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại cơ sở.

Các mô hình “Dân vận khéo” ngày càng đi vào thực chất, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Nhiều địa phương không chỉ đổi mới công tác tuyên truyền, vận động mà còn chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng người dân tháo gỡ khó khăn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của phong trào thi đua tại địa phương.

Ông Vũ Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Duy Tân đánh giá, các mô hình “Dân vận khéo” đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Mỗi mô hình có cách làm riêng nhưng đều phát huy được vai trò của các tổ chức, đoàn thể và sự hưởng ứng của người dân. Qua đó, góp phần huy động nguồn lực cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.

Nhiều mô hình "Dân vận khéo" ở phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các mô hình tập trung giải quyết vấn đề khó, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tránh hình thức, dàn trải; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong đề xuất, triển khai và giám sát, huy động nguồn lực tại chỗ, tạo đồng thuận và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Ông Lê Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm cho rằng, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, các địa phương cần chú trọng lựa chọn những mô hình có tính thiết thực, khả thi và có khả năng nhân rộng. Công tác dân vận cần tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Từ những mô hình thiết thực, phong trào “Dân vận khéo” ngày càng khẳng định hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân. Việc lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh cộng đồng không chỉ tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở mà còn góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo động lực phát triển bền vững từ chính sức dân.