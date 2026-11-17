Sáng 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Dấu ấn từ sức mạnh đại đoàn kết và phong trào nhân đạo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên Vũ Văn Thanh cho biết, năm 2026, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND xã, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo xã Ứng Thiên tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã. Ảnh: Cao Hồng

Dấu ấn đậm nét nhất là việc MTTQ xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hiệp thương, vận động cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đưa tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức ấn tượng 99,99%, bầu đủ 25/25 đại biểu HĐND xã bảo đảm cơ cấu, thành phần. Cùng đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, 100% các hội quần chúng trên địa bàn (Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Cựu Công an nhân dân) đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong phát triển hạ tầng và xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao để nhân dân tự nguyện bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm như nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 21B, đường tỉnh 429B. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được nâng cao thực chất với việc Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát hiệu quả 47 công trình, dự án thi công trên địa bàn; toàn xã có 95 tập thể đăng ký 124 mô hình và 155 lượt cá nhân đăng ký 245 mô hình “Dân vận khéo”.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội và phong trào nhân đạo do MTTQ và Hội Chữ thập đỏ chủ trì, phối hợp thực hiện đã trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn. Toàn xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 832,8 triệu đồng, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt hơn 336,4 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 393,4 triệu đồng, Quỹ Khuyến học đạt hơn 512,1 triệu đồng và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Ứng Thiên khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Cao Hồng

Hội Chữ thập đỏ xã đã triển khai hiệu quả phong trào “Tết Nhân ái”, Tháng Nhân đạo, chương trình “Nâng bước em đến trường” (trao tặng 60 xe đạp cho học sinh khó khăn), trợ giúp kịp thời các hộ gia đình gặp hỏa hoạn, tai nạn đột xuất, phối hợp tổ chức nấu cơm tiếp sức mùa thi trị giá 38 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, qua 2 đợt tổ chức đã tiếp nhận được 679/648 đơn vị máu, đạt 104,8% chỉ tiêu giao.

Hệ thống Mặt trận xã Ứng Thiên còn tiên phong trong chuyển đổi số thông qua việc vận hành nền tảng “Mặt trận số”, điều hành tác nghiệp trên phần mềm “Hanoiwork”, ứng dụng iHanoi và ra mắt nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở như “Thôn số”, “Chợ số”, “Chi hội phụ nữ số”, “Chi hội cựu chiến binh số” và “Sổ tay nghiệp vụ Ban công tác Mặt trận”.

Khi "sức dân" thành nguồn lực phát triển

Sức mạnh của khối đại đoàn kết ở xã Ứng Thiên được minh chứng sinh động qua những tham luận thực tiễn từ các khu dân cư. Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở, ông Nguyễn Công Tiến, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Nguyên nhấn mạnh, phương châm “lấy nhân dân làm trung tâm” và thực hiện nghiêm túc cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Lãnh đạo xã Ứng Thiên trao tặng hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao Hồng

Nhờ công khai, minh bạch mọi khoản đóng góp xã hội hóa, năm 2026 thôn Quảng Nguyên đã huy động được hơn 296,3 triệu đồng để cải tạo tuyến đường nghĩa trang và mua sắm trang thiết bị phục vụ nhân dân; khen thưởng 319 học sinh giỏi và 57 tân sinh viên đỗ đại học với tổng kinh phí trên 43,5 triệu đồng. Đáng chú ý, trong chiến dịch “45 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” và giải phóng mặt bằng các dự án lớn, Ban Công tác Mặt trận thôn đã kiên trì vận động, hoàn thành đối chiếu thông tin cho 986/994 hộ gia đình (đạt tỷ lệ 99,1%).

Chia sẻ những bài học sâu sắc về công tác an sinh xã hội, bà Bùi Thị Hằng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Viên Nội cho biết, từ vận động các loại quỹ an sinh đến xã hội hóa chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, Ban Công tác Mặt trận thôn luôn giữ vững nguyên tắc dân chủ, tự nguyện.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp toàn diện của hệ thống Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ứng Thiên Vũ Lê Sơn nhấn mạnh, bước sang năm 2027 với nhiều yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và chuyển đổi số; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và chăm lo chu đáo đời sống cho các đối tượng yếu thế, quyết tâm xây dựng xã Ứng Thiên ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Ứng Thiên đã quyết định khen thưởng và tặng giấy khen cho 10 tập thể, 3 hộ gia đình và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026, với tổng kinh phí khen thưởng 12,3 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên trao tặng 18 suất hỗ trợ sinh kế với tổng trị giá 365 triệu đồng cho các gia đình hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Các phần quà thiết thực gồm: 5 con bò giống, 7 xe máy và 6 bộ máy vi tính, giúp các gia đình có thêm phương tiện sản xuất, học tập, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.