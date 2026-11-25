Năm 2026, xã Tú Lệ triển khai 3 dự án giao thông nông thôn, gồm: tuyến đường tại thôn Tà Dông dài 0,94 km; tuyến từ Bản Trống Khúa, thôn Tà Sung dài 0,75 km; tuyến từ thôn Tà Sung đến Cầu Sen Việt dài 0,53 km. Các công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, với nền đường rộng tối thiểu 5 m. Để bảo đảm tiến độ triển khai, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác dân vận là khâu quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi người dân. Qua đó, người dân tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu, đóng góp ngày công lao động, chung tay giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công các công trình.

Chủ trương làm đường giao thông nông thôn được triển khai theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đảng ủy xã Tú Lệ đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng gần dân, sát cơ sở. Các chi bộ thôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đưa chủ trương phát triển hạ tầng vào sinh hoạt chi bộ; phân công đảng viên trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, giải thích và vận động từng hộ gia đình.

Lãnh đạo xã trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Trong quá trình triển khai, quy mô công trình và phương án thực hiện được công khai để người dân tham gia bàn bạc, thống nhất. Những băn khoăn liên quan đến hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt đều được chính quyền, các đoàn thể lắng nghe, giải đáp. Việc huy động đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng hộ; các khoản thu, chi được công khai để Nhân dân giám sát.

Với tinh thần tự nguyện, các khoản thu, chi được công khai để Nhân dân giám sát.

Sự đồng thuận của người dân được thể hiện rõ tại thôn Tà Sung. 71 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 20.000 m² đất để làm hai tuyến đường từ thôn Tà Sung đến Cầu Sen Việt dài 0,53 km và tuyến từ sân chơi Bản Trống Tông Khúa dài hơn 1,3 km. Diện tích đất người dân hiến gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa và đất trồng các loại cây hằng năm.

Người dân thôn Tà Sung tự nguyện hiến trên 20.000 m² đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Để có được sự đồng thuận ấy, Chi bộ thôn Tà Sung xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng. Chủ trương làm đường được đưa ra bàn bạc trong chi bộ, sau đó đảng viên trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, phân tích lợi ích lâu dài của công trình. Không chỉ vận động bằng lời nói, cán bộ, đảng viên còn đi đầu trong hiến đất, đóng góp và vận động gia đình cùng tham gia.

Cán bộ Đảng viên trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ dân về ích lâu dài của các công trình.

Tiêu biểu như gia đình đảng viên Lường Văn Kiên ở thôn Tà Sung đã hiến hơn 200 m² đất cùng gần 100 cây đào và cây lấy gỗ quanh nhà. Ông Kiên nói: “Khi người dân thấy đảng viên đi trước, làm trước thì sẽ tin tưởng, đồng thuận và cùng tham gia”.

Bên cạnh việc hiến đất, người dân còn đóng góp kinh phí để thực hiện các công trình. Việc vận động được thôn tổ chức bàn bạc công khai, thống nhất với các hộ dân; đồng thời có phương án hỗ trợ, chia sẻ đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, đảng viên đi trước, làm trước tạo sự thống nhất trong Nhân dân.

Ông Lò Văn Bung - Trưởng thôn Tà Sung cho biết: “Mức đóng góp dự kiến được đưa ra bàn bạc, thống nhất tại các cuộc họp dân. Tuy nhiên với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thôn không áp đặt mà vận động các hộ khá giả ủng hộ thêm trên tinh thần tự nguyện. Nhờ cách làm này, nhiều hộ đã đóng góp từ 2 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền huy động trên 1,6 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương triển khai công trình”.

Các tuyến đường được mở rộng, giúp người dân giao thương thuận lợi.

Từ sự đồng thuận và đóng góp của người dân, thôn Tà Sung đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bê tông hóa 2.500 m đường sau mùa mưa năm 2026 và 800 m trong năm 2027 như tuyến đường khu 2 Thôn Tà Sung, tuyến đường thôn Bản Phạ, tuyến đường Nước Nóng... theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Không chỉ ở các tuyến đường tại thôn Tà Sung, tinh thần đồng lòng, chung sức vì lợi ích cộng đồng còn được thể hiện qua việc giải phóng mặt bằng mở các tuyến đường kết nối những nhóm hộ tại khu vực Tà Dông. Được biết, 25 hộ dân người Mông nơi đây đã đồng thuận hiến hơn 5.000 m² đất và trên 20 cây lâm nghiệp để mở tuyến đường từ khu dân cư Sân chơi lên Trống Tông Khúa (Tà Sung) và tuyến từ Khu I lên Khu II (Tà Dông), kết nối các nhóm hộ trong thôn.

Sự chung tay, góp sức vì lợi ích của cộng đồng.

Không chỉ những hộ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tuyến đường, nhiều gia đình khác cũng tích cực tham gia thu hoạch cây quế, cây ăn quả, dọn mặt bằng, góp sức đẩy nhanh tiến độ. Sự chung sức ấy cho thấy khi lợi ích cộng đồng được đặt lên hàng đầu, người dân sẵn sàng chia sẻ, cùng tháo gỡ khó khăn để công trình sớm được triển khai.

Ông Sùng A Chà - Trưởng thôn Tà Dông cho biết: "Đồng bào Mông ở thôn đều hiểu rằng làm đường là làm cho chính mình, cho con cháu mình. Dù phải hiến đất, chặt quế hay bỏ công sức thì bà con cũng sẵn sàng vì lợi ích chung. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng sớm nhất để khi Nhà nước bố trí vốn là có thể triển khai thi công ngay, với mong muốn sớm có tuyến đường mới phục vụ cuộc sống".

Sức dân tạo động lực cho địa phương phát triển.

Từ những việc làm cụ thể tại các thôn, tinh thần tự nguyện đóng góp vì lợi ích chung đã tạo nên kết quả tích cực trên địa bàn toàn xã. Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, có 100 hộ dân trên địa bàn xã Tú Lệ tự nguyện hiến tổng cộng trên 2 ha đất và hơn 1.200 cây cối để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Những con số này không chỉ phản ánh kết quả vận động mà còn cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức, tinh thần chủ động và trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của địa phương.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: "Chúng tôi xác định, muốn huy động được sức dân thì trước hết phải tạo được niềm tin trong Nhân dân. Mọi chủ trương, công trình đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, được công khai để người dân tham gia bàn bạc, giám sát".

Từ thực tiễn triển khai, xã Tú Lệ xác định công tác dân vận không dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà phải bắt đầu từ sự lắng nghe, tôn trọng và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên; bảo đảm việc huy động đóng góp thực sự tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng hộ, không tạo thêm gánh nặng cho người dân.

Một góc của xã Tú Lệ.

Những tuyến đường đang dần hình thành ở Tú Lệ mang theo kỳ vọng về điều kiện đi lại thuận lợi, mở rộng cơ hội giao thương, thúc đẩy sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quan trọng hơn, từ những công trình chung, tinh thần đoàn kết, niềm tin và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được vun đắp. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của dân vận khéo - khơi dậy nội lực trong Nhân dân, lấy sự đồng lòng làm nền tảng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.