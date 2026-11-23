Cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Hải Quang tổ chức vận động các hộ dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư tập trung Hải Đông.

“Dân vận khéo” khơi nguồn sức mạnh nội sinh

Xã Hải Quang có trên 25.800 nhân khẩu, 44% dân số theo đạo Công giáo. Đồng chí Vũ Thành Chung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hải Quang cho biết: Bằng việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và chuyển đổi số, Hải Quang đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ thể của nhân dân.

Hiệu quả của công tác dân vận được thể hiện thông qua khả năng giải quyết những việc khó, việc mới phát sinh từ thực tế cơ sở. Nổi bật là trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của địa phương. Chẳng hạn ở dự án Khu dân cư tập trung Hải Đông, có 73 hộ gia đình, cá nhân có đất và một số phần mộ nằm trong khu vực GPMB.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và cán bộ thôn đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; công khai, minh bạch các chính sách đền bù và kịp thời phản ánh ý kiến chính đáng của cử tri đến cấp ủy, chính quyền.

“Thông qua việc phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Hải Quang đã bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tạo sự thống nhất cao để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ”, đồng chí Vũ Thành Chung chia sẻ.

Hiệu quả công tác dân vận tại Hải Quang còn thể hiện ở năng lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiện toàn hệ thống chính trị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm thành thôn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp tổ chức thành công công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, bầu Ban Thanh tra nhân dân và kiện toàn Ban vận động Quỹ "An sinh xã hội" năm 2026, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Các tổ chức tôn giáo và bà con có đạo trên địa bàn hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, phát huy truyền thống "sống tốt đời, đẹp đạo", chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các đoàn thể tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất; Hội Cựu chiến binh nhân rộng mô hình "Vườn cây kiểu mẫu", vận động thành lập Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh; Hội Phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu.

Phong trào "Dân vận khéo" trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đã lan tỏa mạnh mẽ. Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, MTTQ xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Văn Lý và Ban Công tác Mặt trận thôn Doanh Châu ra quân vớt bèo, khai thông dòng chảy sông ngòi, vệ sinh cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Xã cũng phối hợp chăm sóc tốt 2ha rừng phòng hộ ven biển thuộc chương trình "Rừng xanh lên", góp phần giữ xanh bờ biển và bảo vệ môi trường sinh thái lâu dài.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng với việc ứng dụng Bộ học liệu đa phương tiện trên ứng dụng NinhBinh-S, giúp 100% cán bộ, công chức xã nâng cao năng lực số và ứng dụng hiệu quả vào công tác tuyên truyền.

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 27/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh xác định rõ mục đích là phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực của nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội. Theo đó, Kế hoạch số 139-KH/TU đặt mục tiêu 100% đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Hằng năm, các đơn vị đăng ký mô hình gắn với nhiệm vụ chính trị; trong đó, các đảng ủy HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đăng ký ít nhất 1 mô hình tập thể và 1 mô hình cá nhân. Mặt trận Tổ quốc và mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đăng ký ít nhất 2 mô hình tập thể, 1 mô hình cá nhân; đảng ủy các xã, phường đăng ký ít nhất 2 mô hình tập thể, 1 mô hình cá nhân. Tỉnh phấn đấu ít nhất 70% mô hình đăng ký hoạt động hiệu quả, trên 50% được duy trì và trên 10% được nhân rộng sau khi công nhận; hằng năm lựa chọn xây dựng ít nhất 20 mô hình điểm cấp tỉnh, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số quản lý thông tin các mô hình.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào 4 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam; củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trọng tâm là vận động nhân dân tham gia GPMB, triển khai dự án trọng điểm, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết khiếu nại, kiến nghị và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Việc bình xét, biểu dương, khen thưởng yêu cầu phải bảo đảm thiết thực, không chạy theo thành tích, ưu tiên mô hình mới, việc khó, địa bàn phức tạp. Điển hình được công nhận phải huy động được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia, được cộng đồng ghi nhận, có sức lan tỏa và tính bền vững, gắn với mục tiêu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; lấy sự đồng thuận, hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo xung lực mới, góp phần đưa Ninh Bình bứt phá mạnh mẽ, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.