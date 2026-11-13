Khơi dậy sức dân, chung sức xây dựng nông thôn mới

Các đội hào hứng tham gia phần thi Kiến thức

Lan tỏa tinh thần xây dựng NTM

Lần đầu tiên được tổ chức, Hội thi “Cán bộ Mặt trận khéo” năm 2026 tại xã Hồng Thái đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi với sự góp mặt của 7 đội thi đến từ các Ban Công tác Mặt trận thôn. Diễn ra đầu tháng 11, hội thi đưa những câu chuyện đời thường về bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, vun đắp tình làng nghĩa xóm lên sân khấu một cách sinh động, gần gũi, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng NTM.

Với chủ đề “Mặt trận chung sức - Nông thôn phát triển”, hội thi là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Qua các phần thi chào hỏi, tài năng, mỗi đội mang đến những cách thể hiện riêng, làm nổi bật vai trò của cán bộ Mặt trận trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng quê hương. Kết thúc hội thi, Ban Công tác Mặt trận thôn Phan Thanh xuất sắc giành giải Nhất và giải Chào hỏi ấn tượng nhất; thôn Thái Hiệp đoạt giải Nhì; 2 thôn Trí Thái và Cảnh Diễn đồng giải Ba. Đội thi thôn Trí Thái còn giành giải Tài năng xuất sắc nhất.

Chia sẻ về hội thi, ông Xích Hoài Thảo - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phan Thanh cho rằng, muốn vận động Nhân dân hiệu quả, cán bộ Mặt trận phải gần dân, lắng nghe dân và gương mẫu trong từng việc làm. Từ những việc nhỏ như vệ sinh đường làng, chỉnh trang cảnh quan đến chăm lo đời sống, khi người dân được bàn bạc, đồng thuận và cùng thực hiện thì phong trào mới thực sự đi vào cuộc sống.

Chung sức làm đẹp quê hương

Xác định Nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Thái đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận 7 thôn triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, gắn với những việc làm phù hợp thực tế địa phương. Nổi bật là phong trào chỉnh trang cảnh quan nông thôn với gần 50 lượt ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, treo cờ Tổ quốc; xây dựng 6 tuyến đường cờ và tổ chức 7 đợt tổng vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Tổ nông dân bảo vệ môi trường đồng ruộng”, “Tổ nông dân thắp sáng đường giao thông nông thôn” tiếp tục được duy trì. Không chỉ chung sức làm đẹp quê hương, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những hoạt động chăm lo đời sống, sẻ chia với các gia đình khó khăn. Đặc biệt, Mặt trận phối hợp cấp phát 382 triệu đồng hỗ trợ 244 hộ bị thiệt hại do lũ lụt; trao hơn 706 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn.

Song hành với công tác an sinh xã hội, các tổ chức thành viên tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Trong đó, 10 hội viên được hỗ trợ thực hiện mô hình Sản xuất lúa thuần trên diện tích 5 ha; 6 hội viên được giải ngân 300 triệu đồng vay vốn phát triển kinh tế. Mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp - Giữ gìn nghề bánh gừng truyền thống” tại thôn Tịnh Mỹ cũng mở thêm hướng phát triển sinh kế, góp phần gìn giữ nghề truyền thống của địa phương.

Trao đổi về những kết quả đạt được, bà Mạch Thị Xuân Thùy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Thái cho biết, Mặt trận xã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp với nhu cầu và đời sống của người dân. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai gắn với những công trình, phần việc cụ thể. Qua đó khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng NTM.