Khơi dậy sở thích đọc sách trong học sinh

Sách được giới thiệu theo chủ đề, giúp học sinh tiếp cận những cuốn sách hay. Ảnh: VÕ LAN

Đưa sách đến gần học sinh

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát (phường Liên Chiểu), thời gian qua nhà trường chú trọng xây dựng không gian đọc thân thiện, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách thuận tiện ngay trong trường học. Cô Phan Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát (phân hiệu) cho biết, “Thư viện ước mơ” được lắp đặt tại trường từ ngày 20/5/2026. Đây là dự án cộng đồng hướng đến xây dựng không gian đọc và sáng tạo dành cho trẻ em, mở thêm cơ hội để học sinh khám phá tri thức và phát triển các kỹ năng cần thiết.

Để khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong học sinh, nhà trường chú trọng tạo môi trường đọc gần gũi, khuyến khích các em chủ động lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và lứa tuổi. Khi việc đọc trở thành niềm vui tự nhiên, mỗi cuốn sách góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi mở ước mơ và giúp các em phát triển toàn diện.

Cô Võ Thị Lan, nhân viên thư viện nhà trường cho biết, hiện thư viện có hơn 2.000 đầu sách với tổng số hơn 8.400 bản, đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu kiến thức của học sinh. Thư viện mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, phục vụ học sinh đọc tại chỗ. Lịch mượn, trả sách được bố trí theo thời khóa biểu và từng khối lớp, góp phần duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.

Lê Nguyễn Hạ Ny, học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát chia sẻ, em rất vui khi trường có thư viện và thường tranh thủ giờ ra chơi để đọc sách. Việc đọc giúp em biết thêm nhiều điều bổ ích, tích lũy vốn từ để viết văn tốt hơn.

Tại Trường Tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Vang), công tác phát triển văn hóa đọc cũng được quan tâm. Cô Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết nhà trường chú trọng đầu tư trang thiết bị, bổ sung sách cho thư viện, đồng thời lồng ghép hoạt động đọc vào quá trình giáo dục. Theo từng tuần, từng tháng và chủ đề, chủ điểm, giáo viên khuyến khích học sinh đọc sách, sau đó giới thiệu nội dung hoặc chia sẻ những điều tâm đắc về cuốn sách đã đọc.

Theo ông Phan Hữu Dũng, Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Vang, 4 trường học trên địa bàn xã đều có thư viện phục vụ nhu cầu đọc của học sinh. Đây là điều kiện thuận lợi để các trường tổ chức hoạt động khuyến đọc, hình thành thói quen tự học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sau giờ ra chơi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát đọc sách tại thư viện. Ảnh: VÕ LAN

Đa dạng hoạt động khuyến đọc

Có thư viện, có sách là điều kiện cần, để duy trì niềm yêu thích đọc sách, các trường học chú trọng tổ chức hoạt động phù hợp, giúp học sinh tiếp cận sách bằng nhiều hình thức sinh động. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát, sách được giới thiệu theo chủ đề, gắn với các ngày lễ lớn trong giờ chào cờ hoặc tiết đọc thư viện. Học sinh được hướng dẫn làm quen với thư viện, lựa chọn sách theo mã màu, thực hiện nội quy và sử dụng không gian đọc đúng cách...

Còn ở Trường Tiểu học Hòa Phú, học sinh được khuyến khích giới thiệu cuốn sách mình lựa chọn trước lớp theo từng chủ đề, chủ điểm. Hoạt động này giúp học sinh tự tin trình bày suy nghĩ, đồng thời tạo sự lan tỏa khi những cuốn sách hay được giới thiệu đến bạn bè.

Không chỉ giới hạn trong trường học, hoạt động khuyến đọc còn được mở rộng thông qua hệ thống thư viện cơ sở, đưa sách đến gần hơn với người dân, nhất là trẻ em ở khu vực miền núi.

Tại xã Tiên Phước, thư viện xã chú trọng phát triển phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc cho học sinh, sinh viên và người dân. Theo chị Phan Thị Dung, thư viện viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, thư viện hiện có khoảng 5.000 đầu sách. Trung bình mỗi ngày, thư viện đón khoảng 70 lượt học sinh và người dân đến đọc sách.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, thời gian qua, ngành giáo dục thành phố quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống thư viện trường học, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung nguồn tài liệu và xây dựng các mô hình như “Thư viện thân thiện”, “Thư viện xanh” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp cận sách.

Các hoạt động phát triển văn hóa đọc cũng được các trường chú trọng thông qua hội thi kể chuyện theo sách, giới thiệu sách hay, chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” và sân khấu hóa các tác phẩm văn học.

Tuy nhiên, để thư viện phát huy hiệu quả, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa không gian đọc, các trường cần chú trọng đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, gắn việc đọc sách với các hoạt động giáo dục và nhu cầu thực tế của học sinh.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, bổ sung đầu sách phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi và sở thích của học sinh, đồng thời khai thác hiệu quả các không gian đọc, góc đọc tại lớp học và mô hình thư viện xanh.

Các trường cần đa dạng hóa hoạt động khuyến đọc thông qua giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tổ chức ngày hội đọc sách, các cuộc thi viết và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc. Qua đó, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi và vận dụng kiến thức từ sách vào học tập, cuộc sống...