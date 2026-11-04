Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc

Dự chương trình có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện tinh thần lao động, ý chí vượt khó và truyền thống bảo vệ quê hương, biên cương Tổ quốc.

Được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh, lời bình chính luận và hình ảnh tư liệu, chương trình không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử tiêu biểu trong hành trình 195 năm hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Tuyên Quang mà còn tôn vinh truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Màn mở đầu "Tuyên Quang - Vời vợi đất trời" đã khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, giàu bản sắc của miền đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Hình ảnh núi rừng, dòng sông Lô, Tân Trào lịch sử cùng những miền quê đang đổi mới đã tạo nên bức tranh sinh động về vùng đất hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ tại chương trình.

Chương 1 với chủ đề "Tuyên Quang nơi nguồn cội" đưa khán giả trở về những trang sử hào hùng của quê hương và dân tộc. Qua các tiết mục "Lá cờ Đảng - Màu cờ tôi yêu", "Dấu chân phía trước", "Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào", chương trình tái hiện truyền thống cách mạng vẻ vang, làm nổi bật vị trí, vai trò của Tân Trào - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp, hy sinh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do được khắc họa sâu sắc, góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống.

Chương 2 "Miền đất huyền thoại" tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang cùng tinh thần lao động, ý chí vượt khó và truyền thống bảo vệ quê hương, biên cương Tổ quốc. Các tiết mục "Một vùng biên cương", "Đất thiêng", "Việt Nam mãi tự hào", mashup "Lời tạm biệt lúc lên đường - Ký ức Vị Xuyên" gợi nhắc những năm tháng gian khó, sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới. Qua đó, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu vì độc lập, tự do và bình yên của đất nước.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện tinh thần lao động, ý chí vượt khó và truyền thống bảo vệ quê hương, biên cương Tổ quốc.

Chương 3 "Tuyên Quang khát vọng tương lai" thể hiện niềm tin, ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ở giai đoạn mới. Với các tiết mục "Tuyên Quang rạng ngời", "Vạn con tim - Một niềm kiêu hãnh", "Tự hào tiếp bước tương lai", chương trình khắc họa hình ảnh một Tuyên Quang năng động, đổi mới; đồng thời khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường và vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong kế thừa, phát huy truyền thống, đem trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Với chủ đề xuyên suốt, chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang nguồn cội - Rạng rỡ tương lai" là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại chặng đường lịch sử 195 năm xây dựng và phát triển của tỉnh; tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng và những thành tựu của quê hương hôm nay. Từ những giá trị lịch sử được hun đúc qua các thời kỳ, chương trình gửi gắm thông điệp về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực và quyết tâm chính trị để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang chung sức xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.