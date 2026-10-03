Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của phụ nữ

Theo kế hoạch, các cấp hội tập trung tuyên truyền lịch sử 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; vận động hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an và đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.

Các cấp hội tổ chức giao lưu, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời phát huy vai trò, năng lực, sự sáng tạo của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; nâng cao nhận thức, kỹ năng số và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội, phong trào phụ nữ.

Căn cứ điều kiện thực tế, hội LHPN các xã, phường chủ động tổ chức hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo, neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, Mẹ Việt Nam anh hùng; kết nối, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, kinh doanh, tham gia kinh tế số.

Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tạo không gian để cán bộ, hội viên phụ nữ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, đề xuất, qua đó kịp thời lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ phụ nữ.