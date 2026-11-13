Khơi dậy niềm tự hào quê hương Đồng Nai, tạo động lực phát triển

Một tiết mục trong Chương trình Sử thi nghệ thuật Đồng Nai-Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Với chủ đề “Đồng Nai-Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, được triển khai đồng loạt ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trọng tâm là 24 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/11 tại Công viên Quảng trường thành phố Đồng Nai (phường Tân Triều), được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai, kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài.

Trong chương trình có các chuỗi hoạt động chuyên đề phong phú như: Chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật mới; chương trình giao lưu hữu nghị với Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc thông qua các hoạt động Không gian “Hồn Việt-Sắc Đồng Nai”; Không gian “Bếp Việt-Vị Đồng Nai” kết hợp trưng bày triển lãm sinh thái Vườn Quốc gia Cát Tiên...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cùng với các hoạt động quy mô ở cấp thành phố, tại 95 xã, phường cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, khu công nghiệp... tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Trong đó, tối 22/11, tại xã Bom Bo sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao và giao lưu đối ngoại, thành phố Đồng Nai mong muốn tạo nên một không gian kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các cộng đồng dân cư, các địa phương và bạn bè quốc tế; qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Đồng Nai, khơi dậy niềm tự hào về quê hương và tạo động lực để thành phố tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tại buổi họp báo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực cho phát triển.

Chuỗi các hoạt động của sự kiện là dịp để tăng cường giao lưu hữu nghị, quảng bá và lan tỏa bản sắc văn hóa, con người và vùng đất Đồng Nai, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

Vùng đất Đồng Nai với gần 330 năm hình thành, phát triển không chỉ tiên phong phát triển công nghiệp, tăng trưởng ấn tượng, mà còn có chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khí chất riêng có. Đồng Nai là một trong những chiếc nôi mở cõi phương nam, nơi giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, tín ngưỡng, thương mại, đồng thời cũng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Sông Đồng Nai, hồn cốt ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ "đi đâu xa cũng nhớ dòng sông". (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngược dòng lịch sử, vùng đất Đồng Nai gắn liền với tiến trình mở cõi về phương nam của dân tộc ta. Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược vùng đất phương nam, lập dinh Trấn Biên, đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai ngày nay.

Không chỉ có bề dày lịch sử lâu đời, trên vùng đất này vẫn còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu. Kế thừa những giá trị lịch sử đó, trong những năm gần đây Đồng Nai đã đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị với nhiều quy hoạch mang tầm chiến lược.

Việc đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc và các trục giao thông liên vùng đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho hệ thống đô thị của thành phố, góp phần xây dựng Đồng Nai thành phố "văn minh, hiện đại, hạnh phúc", trở thành cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.