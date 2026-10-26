Khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam

Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành kế hoạch và thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam. Cuộc thi hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Lễ hội Katê ở Tháp Pô Klong Garai.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng di sản. Cuộc thi đặc biệt khuyến khích thế hệ trẻ chung tay giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 6 tuổi trở lên, cư trú trong nước hoặc ở nước ngoài, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ giúp việc.

Bài dự thi theo chủ đề “Lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam”, tập trung vào 1 trong 5 nội dung: Lịch sử dựng nước và giữ nước; giá trị văn hóa truyền thống; bản sắc các dân tộc, vùng miền; di sản văn hóa và những người gìn giữ; giữ gìn bản sắc trong hội nhập và chuyển đổi số.

Bài viết bằng tiếng Việt, thể văn xuôi, tối đa 1.500 từ, kèm thông điệp không quá 30 từ. Bài có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4; bài gửi qua email có thể kèm ảnh hoặc video ngắn không quá 30 giây. Mỗi người được gửi nhiều bài, kèm phiếu đăng ký dự thi. Tác giả dưới 18 tuổi cần có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Cuộc thi có 1 giải nhất (10 triệu đồng), 2 giải nhì (7 triệu đồng/giải), 3 giải ba (3 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (1,5 triệu đồng/giải). Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 11-2026.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 15-11-2026. Bài gửi qua bưu điện về Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) hoặc qua email phongttcd.vhcs@gmail.com. Ngoài phong bì hoặc tiêu đề email ghi rõ “Bài viết tham gia Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam”.

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