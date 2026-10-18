Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cán bộ, hội viên phụ nữ Công ty cổ phần 26

Ban Chấp hành Hội phụ nữ Công ty cổ phần 26 tặng hoa các hội viên tiêu biểu trong hoạt động giao lưu văn hóa.

Tại đây, Đoàn lần lượt tham quan các khu trưng bày gắn với từng giai đoạn lịch sử đấu tranh của dân tộc, Quân đội với rất nhiều tư liệu, hiện vật quý. Đặc biệt là các phương pháp trưng bày hiện đại kỹ thuật số ứng dụng khoa học, công nghệ như sa bàn 3D mapping, hệ thống trình chiếu đa phương tiện, màn hình tra cứu thông tin, tài liệu media, thuyết minh tự động audio guide, mã QR để tra cứu thông tin hiện vật và hình ảnh cùng nhiều video clip giới thiệu về các chiến dịch, trận đánh và nhân vật lịch sử cũng được tích hợp, từ đó tạo nên không gian trải nghiệm sống động, đầy cảm xúc.

Tham gia đoàn có hơn 40 đồng chí cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 3 tổ chức quần chúng trong công ty.

Đồng thời, đoàn được nghe thuyết minh, tham quan chi tiết các chủ đề trưng bày về buổi đầu dựng nước và giữ nước, bảo vệ độc lập dân tộc, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, cho đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thông qua buổi tham quan để giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, hội viên Công ty. Đồng thời, tích cực trong học tập, công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua đó, tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần cho các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Công ty vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Hội viên phụ nữ Công ty 26 tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cùng ngày, 3 tổ chức quần chúng (phụ nữ, công đoàn, thanh niên) Công ty đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa. Đây là dịp để hội viên phụ nữ và các thành viên trong đoàn trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.