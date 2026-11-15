Khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa biểu diễn điệu múa khăn của đồng bào dân tộc Thái.

Thầy giáo Trịnh Văn Tiến, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường có nhiệm vụ tuyển chọn, giảng dạy, giáo dục, nuôi dưỡng con em các dân tộc thiểu số như Thái, Mường, Kinh, Mông trên địa bàn huyện Quan Hóa (cũ). Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc sắc được lưu truyền qua các thế hệ, thể hiện qua tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, lễ hội, trò chơi dân gian. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đời sống xã hội và quá trình giao lưu văn hóa, việc bảo tồn những giá trị truyền thống trong thế hệ trẻ đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong trường học, ngay từ khi tuyển sinh đầu vào, nhà trường quy định mỗi em HS phải chuẩn bị ít nhất 1 bộ quần áo của dân tộc mình để mặc vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hằng tuần, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể và các ngày lễ lớn trong năm. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, sinh hoạt đội cho các em tập hát các làn điệu dân ca; tham gia các trò chơi dân gian, như: ném còn, nhảy sạp, bắn nỏ, dệt thổ cẩm, tò mắc lẹ, ô ăn quan, khua luống, cồng chiêng, thổi khèn dân tộc Mông. Ngoài ra, nhà trường thành lập các câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên tổ chức cho các em giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong trường và các trường bạn. Đặc biệt, hằng năm nhà trường tổ chức các chương trình hội diễn văn nghệ, hội xuân “Sắc màu dân tộc” cho các em HS tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

Song song với hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhà trường luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao gắn với việc bảo tồn các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố... Đây không chỉ là sân chơi bổ ích sau giờ học mà còn giúp HS rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể. Qua từng trò chơi, các em được tìm hiểu những nét đẹp trong đời sống văn hóa của cha ông, từ đó hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức chủ động gìn giữ những giá trị truyền thống.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường còn chú trọng giáo dục HS ý thức gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp, đồng thời biết loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp với đời sống hiện nay. Qua đó, giúp các em hình thành lối sống văn minh, đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc.