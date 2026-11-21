Không gian trưng bày nghệ thuật thêu tay truyền thống

Những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật

Giữa nhịp sống hiện đại của phố núi, Căn nhà nghệ thuật XQ tại số 75 Yersin đưa du khách bước vào không gian của nghệ thuật thêu tay truyền thống. Đây là nơi mở cửa miễn phí dành cho những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là dòng tranh thêu tay Đà Lạt. Tại đây, nghệ thuật thêu tay được kết hợp với tranh bút lửa, điêu khắc ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt. Mỗi không gian mang một chủ đề riêng, kể những câu chuyện về văn hóa, con người và thời gian qua hình ảnh, màu sắc, hình khối và các tác phẩm nghệ thuật.

Tình cờ biết đến địa điểm này, anh Hồ Hoàng Huy, du khách đến từ TP Hải Phòng, không khỏi thích thú khi được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân thực hiện từng mũi thêu trên nền vải. Việc trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình thêu giúp anh hiểu hơn về sự công phu, khéo léo trong từng tác phẩm, cũng như thêm trân trọng những giá trị của nghề thêu truyền thống Việt Nam được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Những kỷ vật được lưu giữ tại Làng hoa Hà Đông

Nếu Căn nhà nghệ thuật XQ kể chuyện bằng những tác phẩm và ngôn ngữ sắp đặt thì tại Làng hoa Hà Đông, ký ức được lưu giữ từ những vật dụng bình dị gắn với hành trình lập nghiệp của các thế hệ người dân Hà Thành.

Ông Vũ Anh Dũng, người thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình có ông bà từ Hà Đông vào Đà Lạt lập nghiệp, vẫn nhớ những câu chuyện được truyền lại qua lời kể của người đi trước. Ngày đầu khai hoang, vùng đất mới còn nhiều khó khăn. Khi chưa có máy móc, hệ thống tưới tiêu như hiện nay, người dân phải gánh từng thùng nước, dùng cuốc, xẻng khai phá đất đai, trồng rau rồi phát triển nghề trồng hoa.

Công cụ lao động được người dân Hà Đông mang vào Đà Lạt từ thuở lập nghiệp

Những chiếc cuốc, xẻng, chiếc cào từng gắn bó với người dân trong những ngày đầu lập nghiệp nay vẫn được lưu giữ tại làng. Có chiếc đã rỉ sét, lưỡi sắt mòn vẹt sau nhiều năm lao động. Nhưng với những người gắn bó với làng hoa, đó không đơn thuần là công cụ lao động mà còn là dấu tích của một thời gian khó. Vì thế, mỗi hiện vật được lưu giữ hôm nay còn chứa đựng tình cảm, ký ức của nhiều thế hệ người dân Hà Đông.

Du khách dùng kính lúp tìm hiểu về nghệ thuật thêu tranh

Gìn giữ ký ức cho mai sau

Nhằm lưu giữ và giới thiệu những ký ức ấy, phường Lâm Viên - Đà Lạt đang vận động người dân, nghệ nhân và các hộ trồng hoa đóng góp hoặc cho mượn hiện vật, hình ảnh, tư liệu gắn với quá trình hình thành, phát triển Làng hoa Hà Đông. Những chiếc cuốc, xẻng, dụng cụ làm vườn, hình ảnh gia đình qua các thời kỳ hay những giấy tờ, kỷ vật liên quan đến nghề trồng hoa đều có thể trở thành tư liệu quý.

Việc tiếp nhận được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có ghi nhận nguồn gốc và tôn trọng quyền sở hữu của người đóng góp. Không gian trưng bày dự kiến được giới thiệu trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Qua đó, những câu chuyện về hành trình lập làng, giữ nghề sẽ được kể lại sinh động hơn, để người dân và du khách hiểu thêm về một phần lịch sử của Đà Lạt.

Người thợ thêu ở XQ sử quán Đà Lạt

Đà Lạt được hình thành và phát triển từ sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân cư, mang theo những phong tục, tập quán, nghề nghiệp và nỗi nhớ về quê hương. Những không gian như Căn nhà nghệ thuật XQ hay không gian trưng bày văn hóa Làng hoa Hà Đông không chỉ góp thêm sản phẩm tham quan mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, con người và bản sắc vùng đất.

Du khách khám phá nghề thêu của người Đà Lạt

Khi những câu chuyện được kể lại, những kỷ vật được gìn giữ và trao truyền, ký ức của các thế hệ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách để Đà Lạt làm giàu sức hấp dẫn du lịch bằng chiều sâu văn hóa, để du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn hiểu hơn những câu chuyện làm nên vùng đất này.