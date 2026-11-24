Đêm phố cổ Hội An là dịp để người dân và du khách cùng hòa mình vào những sinh hoạt văn hóa truyền thống. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có thêm không gian rộng lớn để kết nối các giá trị văn hóa đặc sắc, từ di tích lịch sử, làng nghề truyền thống đến nghệ thuật dân gian và bản sắc các cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển là yêu cầu làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống, tạo sinh kế cho người dân và được trao truyền cho thế hệ trẻ. Từ những hoạt động trải nghiệm di sản đến các chương trình nghiên cứu, bảo tồn và sáng tạo văn hóa, Đà Nẵng đang từng bước khơi dậy nguồn lực di sản trong không gian phát triển mới.

Khi cộng đồng trở thành người giữ di sản

Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa không gian Bảo tàng Đà Nẵng. Những nghệ nhân người Ca Dong trong trang phục truyền thống mang theo nhạc cụ, cây nêu, sản vật và những nét sinh hoạt văn hóa từ miền núi Trà Vân xuống trung tâm thành phố. Cách đó không xa, những người thợ cần mẫn dệt từng sợi chiếu, giới thiệu nghề làm nước mắm, bánh tráng, đường bát. Đông đảo người dân và du khách dừng chân tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm những công việc vốn gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ cư dân xứ Quảng.

Những hình ảnh ấy tạo nên không khí gần gũi, sinh động tại Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 chủ đề “Kết nối miền di sản”, diễn ra ngày 21 - 22/11. Không chỉ giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ngày hội còn tạo cơ hội gặp gỡ giữa những người gìn giữ di sản với công chúng, kết nối văn hóa miền núi, đồng bằng và miền biển trong không gian phát triển mới của thành phố.

Biểu diễn các điệu múa truyền thống của người đồng bào Ca Dong. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đưa đội cồng chiêng hơn 20 thành viên từ thôn 4, xã Trà Vân tham gia ngày hội, anh Trần Quốc Hải mong muốn, những giá trị văn hóa của đồng bào Ca Dong được nhiều người biết đến hơn. Theo anh, bên cạnh giới thiệu cồng chiêng, nhạc cụ và các trò chơi dân gian, điều quan trọng là tiếp tục quan tâm đầu tư, đào tạo lớp trẻ để có người kế tục. Anh hy vọng, đội cồng chiêng có thêm cơ hội giao lưu với các địa phương trong nước và quốc tế, qua đó, quảng bá bản sắc văn hóa của cộng đồng mình.

Mong muốn ấy cũng là câu chuyện chung của nhiều nghệ nhân, người làm nghề truyền thống. Khi không gian văn hóa được mở rộng, các cộng đồng có thêm điều kiện giới thiệu bản sắc nhưng để di sản tiếp tục tồn tại lâu dài, cần có những người trẻ hiểu, yêu thích và sẵn sàng tiếp nối.

Bên khung dệt chiếu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Thưa, người dân làng sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, giới thiệu với du khách từng công đoạn đan, dệt thủ công. Với bà, điều mong mỏi nhất là nghề dệt chiếu của quê hương tiếp tục được gìn giữ và truyền lại cho con cháu. Hoạt động trình diễn, trải nghiệm là dịp để người làm nghề giới thiệu sản phẩm, giúp công chúng hiểu hơn giá trị lao động và những kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khách tham quan chọn mua các sản phẩm chiếu thủ công tại ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cũng mang sản phẩm truyền thống đến ngày hội, anh Huỳnh Văn Mười, người làm nghề nước mắm Tân Thái, phường Sơn Trà chia sẻ về phương pháp chế biến được gia đình gìn giữ. Theo anh, nước mắm truyền thống được làm từ cá cơm than, ủ trong chum, khạp khoảng 12 tháng, có thể kéo dài đến 24 tháng để đạt chất lượng mong muốn.

Điều khiến anh Mười tâm huyết không chỉ là tạo ra sản phẩm mà còn là giữ nghề của cha ông. Anh cho biết, niềm vui lớn nhất khi tham gia ngày hội là được giới thiệu cách làm nước mắm truyền thống đến người dân, du khách, nhất là học sinh. Khi có thêm người tìm hiểu, trải nghiệm và biết đến sản phẩm, những người làm nghề cũng có thêm động lực tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống.

Không chỉ những người làm nghề, công chúng cũng tìm thấy những trải nghiệm mới khi trực tiếp tiếp xúc với di sản. Chị Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, sau khi thử dệt chiếu và tìm hiểu cách làm đường mía truyền thống, chị mới cảm nhận rõ sự kỳ công, tỉ mỉ của người thợ. Theo chị, những hoạt động như vậy nên được tổ chức thường xuyên hơn, đặc biệt dành cho học sinh để các em hiểu thêm về nghề truyền thống và công sức của những người đang gìn giữ nghề.

Đối với Joe Kern, người Hoa Kỳ hiện học tập tại Đà Nẵng, ngày hội mang đến góc nhìn phong phú hơn về văn hóa Việt Nam. Sau khi tham quan các gian hàng nghệ nhân và xem biểu diễn cồng chiêng, anh cho rằng, du khách quốc tế cần có thêm cơ hội tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc, thay vì chỉ biết đến những điểm du lịch và sản phẩm quen thuộc. Những hoạt động giới thiệu di sản ngay tại trung tâm thành phố giúp khách nước ngoài tiếp cận các giá trị văn hóa vốn không dễ trải nghiệm trong những chuyến du lịch thông thường.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững

Người dân Đà Nẵng cho các con đến trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Từ những trải nghiệm tại ngày hội, vấn đề đặt ra không chỉ là tổ chức thêm các hoạt động giới thiệu văn hóa mà còn cần xây dựng những cơ chế, cách làm để di sản tiếp tục được thực hành, phát huy giá trị và đóng góp vào đời sống cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, việc đưa văn hóa của đồng bào Ca Dong ở Trà Vân cùng các làng nghề truyền thống đến ngày hội nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị di sản. Thông qua sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng, những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền được giới thiệu sinh động hơn, góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa trách nhiệm gìn giữ di sản.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, trong đời sống hiện đại, bảo tồn không chỉ là lưu giữ những giá trị đã được trao truyền mà còn phải tìm cách để di sản tiếp tục hiện diện trong cộng đồng, được các thế hệ hôm nay đón nhận và tiếp nối. Vì vậy, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức giới thiệu, tăng cường kết nối với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, tổ chức và cá nhân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Du khách trải nghiệm hoạt động dệt chiếu tại ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo vệ di tích tiếp tục được thành phố quan tâm. Trong khuôn khổ Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức hoạt động tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình hiến tặng. Những tư liệu này góp phần bổ sung nguồn hiện vật phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày, đồng thời cho thấy vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ ký ức lịch sử.

Đáng chú ý, ngày 19/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn, phường Hải Vân là di tích hỗn hợp cấp thành phố. Đây là hai di tích đầu tiên được xếp hạng theo loại hình này tại Đà Nẵng kể từ khi Luật Di sản văn hóa năm 2024 có hiệu lực. Hai công trình gắn với hệ thống phòng thủ ven biển dưới triều Nguyễn và cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858-1860.

Trước đó, hoạt động khai quật khảo cổ trên tổng diện tích 600 m² tại hai địa điểm đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật có giá trị. Kết quả nghiên cứu không chỉ bổ sung tư liệu về lịch sử phòng thủ Đà Nẵng mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc bảo vệ, phát huy những chứng tích gắn với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Ở lĩnh vực di sản phi vật thể, việc khuyến khích sáng tạo và xây dựng lực lượng kế cận đang được chú trọng. Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới Dân ca - Bài chòi xứ Quảng năm 2026 vừa lựa chọn 31 tác phẩm trao giải, bổ sung nguồn sáng tác mới trên nền các làn điệu truyền thống.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho rằng, bảo tồn dân ca, Bài chòi không thể chỉ dừng ở việc sưu tầm, ghi chép, lưu trữ mà cần tạo điều kiện để những làn điệu ấy được biểu diễn thường xuyên và trở thành một phần tự nhiên trong đời sống văn hóa. Theo ông, cần chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời đưa các tác phẩm có chất lượng vào trường học, câu lạc bộ, hoạt động cộng đồng và những chương trình biểu diễn phù hợp.

Những hoạt động này cho thấy, bảo tồn và phát huy di sản đang được tiếp cận theo nhiều hướng, từ nghiên cứu, bảo vệ những giá trị gốc đến khuyến khích cộng đồng thực hành, sáng tạo và khai thác giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.

Định hướng đó cũng phù hợp với Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó, xác định yêu cầu nhận diện đầy đủ, khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát huy và phát triển bền vững các giá trị văn hóa.

Người dân và du khách tìm hiểu trải nghiệm hoạt động đan lát thủ công của đồng bào dân tộc Ca Dong tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong không gian phát triển mới, Đà Nẵng có lợi thế kết nối các di sản, làng nghề, nghệ thuật dân gian và cộng đồng văn hóa đặc sắc để hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch có chiều sâu. Tuy nhiên, nguồn lực ấy chỉ thực sự được phát huy khi công tác bảo tồn gắn với sinh kế của người dân, có cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, mở rộng không gian truyền dạy và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia.

Từ tiếng cồng chiêng của đồng bào Ca Dong ở Trà Vân, đôi bàn tay người thợ dệt chiếu Trà Nhiêu đến những câu hát Bài chòi và dấu tích lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mỗi di sản đều mang trong mình câu chuyện về vùng đất và con người. Khi những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và trao truyền, di sản không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn trở thành nguồn lực văn hóa góp phần tạo dựng bản sắc, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Đà Nẵng trong tương lai.