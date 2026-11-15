Khơi dậy khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại
Tối 14/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-day-khat-vong-xay-dung-thu-do-van-hien-van-minh-hien-dai-246261115190208236.htm