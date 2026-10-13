Khơi dậy khát vọng sáng tạo trong người trẻ Cà Mau

Sáng 13/10, tại Trường Cao đẳng Cà Mau, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC) phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức CiNEC Talkshow “Chuyện người trẻ”, với chủ đề “Dám bắt đầu – Dám khác biệt – Dám đi xa”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình thu hút sự tham gia của thanh niên, học sinh, sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, với điểm nhấn là phần giao lưu cùng các diễn giả, nghệ sĩ.

Qua những câu chuyện thực tế về hành trình theo đuổi đam mê, xây dựng sản phẩm khác biệt và phát triển hài độc thoại tại Việt Nam, chương trình mang đến nhiều góc nhìn thiết thực, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng khẳng định bản thân của người trẻ.

Các diễn giả trình bày tham luận tại Talkshow.

Talkshow tập trung giải đáp những trăn trở của người trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp: Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ thất bại, biến ý tưởng thành sản phẩm, tạo dấu ấn riêng và kiên trì theo đuổi mục tiêu? Từ trải nghiệm của các diễn giả, người tham dự được khuyến khích nhìn nhận thất bại như một phần của quá trình trưởng thành, mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới và không ngừng hoàn thiện năng lực bản thân.

Với chuyên đề “Dám bắt đầu – Khởi nghiệp không phải chuyện của người giỏi nhất”, chương trình nhấn mạnh khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những ý tưởng lớn hay nguồn lực dồi dào. Điều quan trọng là nhận diện cơ hội, bắt đầu từ những bước đi phù hợp, chủ động tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng điều chỉnh sau mỗi lần thử sức. Tinh thần dám hành động, kiên trì theo đuổi mục tiêu chính là nền tảng để biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn.

Đoàn viên, sinh viên, học sinh tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, các nội dung về kỹ năng giao tiếp, kể chuyện (storytelling) và thuyết trình giúp người trẻ hiểu rõ hơn cách truyền tải ý tưởng mạch lạc, thuyết phục.

Ở góc độ sáng tạo, chuyên đề “Làm điều mình tin – Khi đam mê tạo nên giá trị” gợi mở cách chuyển hóa sở thích, năng lực cá nhân thành sản phẩm, dịch vụ và nghề nghiệp. Hành trình phát triển hài độc thoại tại Việt Nam cũng cho thấy sáng tạo không chỉ là phương thức thể hiện cá tính mà còn có thể trở thành một lĩnh vực nghề nghiệp, góp phần mở rộng không gian phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Chuyên đề “Global Mindset – Từ ngôn ngữ đến kết nối đa văn hóa” nhấn mạnh vai trò của tư duy toàn cầu trong bối cảnh hội nhập. Việc chủ động học ngoại ngữ, tìm hiểu sự khác biệt văn hóa và kết nối với cộng đồng sẽ giúp người trẻ mở rộng cơ hội học tập, việc làm, hợp tác và đưa những ý tưởng sáng tạo vươn xa hơn.

Đáng chú ý, chương trình lồng ghép những câu chuyện hài hước, dí dỏm trong đời sống và văn hóa dân gian Nam Bộ thông qua chất liệu giai thoại bác Ba Phi – hình tượng gắn liền với nét tính cách hóm hỉnh, lạc quan của người dân vùng đất Cà Mau. Việc kết hợp nghệ thuật hài đương đại với chất liệu văn hóa bản địa không chỉ tạo sự gần gũi với khán giả mà còn gợi mở cách tiếp cận mới trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị truyền thống thông qua hoạt động sáng tạo hôm nay.

Thông điệp “Dám bắt đầu – Dám khác biệt – Dám đi xa” cũng là lời nhắn gửi đến người trẻ Cà Mau: mạnh dạn biến ý tưởng thành hành động, biến đam mê thành giá trị và phát huy bản sắc riêng để tự tin bước vào hành trình hội nhập.