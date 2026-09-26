Khơi dậy khát vọng sáng tạo của văn nghệ sĩ trẻ Đà Nẵng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (ngoài cùng bên phải) tặng hoa các văn nghệ sĩ chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu khai mạc diễn đàn, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố nhấn mạnh, thế hệ trẻ cần có không gian riêng để cất lên tiếng nói của chính mình.

Đó không phải là nói những điều người đi trước muốn nghe, mà trước hết là thể hiện những gì các bạn thực sự quan tâm, trăn trở và muốn sáng tạo. Đây cũng chính là lý do liên hiệp hội tổ chức diễn đàn lần này.

Diễn đàn không phải là một cuộc gặp gỡ mang tính nghi thức, các văn nghệ sĩ trẻ coi đây là dịp trò chuyện cởi mở về những việc mình đang làm, những khó khăn, trăn trở đang gặp phải và những kỳ vọng đối với các hội chuyên ngành, liên hiệp hội cũng như đời sống văn học, nghệ thuật của thành phố.

Ban tổ chức nhận được nhiều tham luận từ các văn nghệ sĩ trẻ thuộc 5 chuyên ngành: Âm nhạc, Văn học, Múa, Văn nghệ dân gian và Kiến trúc. Trong đó, các tác giả trẻ đều tập trung vào câu hỏi cốt lõi: Làm sao để vừa bắt kịp thời đại, làm chủ công nghệ, vừa giữ được kết nối với thế hệ đi trước và bảo tồn bản sắc văn hóa riêng trong sáng tác?

Các văn nghệ sĩ chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ góc nhìn về con đường sáng tạo của lực lượng trẻ. Nhiều ý kiến tâm huyết được trao đổi từ các văn nghệ sĩ đi trước như nhà thơ Bùi Công Minh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố; NSND Huỳnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Điện ảnh thành phố, cùng các tác giả trẻ Nguyễn Đỗ Văn Quốc, Nguyễn Bảo Phương...

Những trao đổi tại diễn đàn góp phần mở rộng tư duy, khơi dậy cảm hứng và tạo động lực để văn nghệ sĩ trẻ Đà Nẵng dám thử nghiệm, dám đổi mới, dám đi xa, nhưng đồng thời biết trở về với những giá trị văn hóa làm nên bản sắc riêng.