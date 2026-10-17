Khơi dậy khát vọng, phát huy sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hội LHPN Việt Nam

Đây là sự kiện ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - bà Lê Thị Thủy nhiệt liệt biểu dương và nhấn mạnh: Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh hôm nay là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Các gương mặt vinh danh năm 2026 hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực: Từ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật cho đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động vì cộng đồng.

Chủ tịch Lê Thị Thuỷ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ Việt Nam phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế và đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc phát triển nhanh, bền vững của đất nước; qua đó tiếp thêm niềm tin và ngọn lửa nhiệt huyết cho hàng triệu phụ nữ trên cả nước tiếp tục phấn đấu, tự tin khẳng định bản lĩnh và vai trò của mình trong thời kỳ mới.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là hoạt động thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.Đây là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ; đồng thời, khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai đã tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Trong đó, có 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở và 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 2 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Người lớn tuổi nhất 54 tuổi, trẻ tuổi nhất 40 tuổi; người có thời gian công tác Hội lâu nhất là 30 năm.

Các cá nhân được trao giải là những cán bộ Hội tiêu biểu, luôn sâu sát cơ sở, thấu hiểu hội viên và dành trọn tâm huyết, trí tuệ để vun đắp phong trào phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trên khắp mọi miền Tổ quốc. Họ đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong việc đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em và giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở.

Tại chương trình, cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với chủ đề “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế” cũng được phát động. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, những mô hình, những dự án khởi nghiệp xuất sắc, mà còn thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thực chất, bền vững của phụ nữ; kết nối với nguồn lực và thị trường; tạo cơ hội phụ nữ khởi nghiệp thành công, phát triển thành những doanh nhân, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế./.