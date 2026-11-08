Khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, lựa chọn được hướng phát triển kinh tế phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Thiếu vốn, hạn chế về kiến thức sản xuất, kỹ năng quản lý và đầu ra sản phẩm vẫn là những trở ngại đối với không ít thanh niên nông thôn. Xác định những khó khăn đó, Tỉnh đoàn Điện Biên chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí làm giàu chính đáng và tinh thần chủ động vươn lên trong ĐVTN.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 20 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, thu hút trên 9.000 lượt ĐVTN tham gia; trên 500 thanh niên được giới thiệu việc làm. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hội nghị tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm tại các xã Mường Nhé, Tuần Giáo và Mường Nhà, thu hút trên 1.200 ĐVTN. Giúp thanh niên có thêm thông tin về thị trường lao động, cơ hội học nghề, việc làm, đồng thời định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình.

Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp được Đoàn xã Thanh An thúc đẩy bằng việc kết nối nguồn vốn và khuyến khích phát triển kinh tế gắn với lợi thế địa phương. Đoàn xã hiện có 1.135 đoàn viên. Theo chị Cà Thị Châm, Bí thư Đoàn xã Thanh An, nhiều ĐVTN được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, trên địa bàn có hơn 100 ĐVTN được hỗ trợ vay vốn với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ chăn nuôi và phát triển các mô hình vườn - ao - chuồng - rừng.

Đoàn viên Nguyễn Thị Mai, Chi đoàn thôn Bình An, xã Thanh An tập trung phát triển Hợp tác xã với sản phẩm miến dong riềng và khoai sâm.

Nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến và xây dựng sản phẩm mang dấu ấn địa phương, đoàn viên Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Miến dong Đồi Cao, thôn Bình An là một trong những người trẻ lựa chọn hướng đi này. Hiện hợp tác xã tập trung phát triển sản phẩm miến từ cây dong riềng và khoai sâm, năng suất 10 - 12 tấn/tháng.

"Phát triển kinh tế từ nông nghiệp và đặc sản địa phương là hướng đi có nhiều triển vọng nếu người trẻ biết khai thác lợi thế sẵn có, kiên trì nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Do đó, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng dự án lớn hay nguồn vốn đầu tư cao. Những sản phẩm quen thuộc trong đời sống, nếu được đầu tư về chất lượng và đổi mới cách làm, vẫn có thể trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả" - đoàn viên Nguyễn Thị Mai chia sẻ.

Từ sự phối hợp giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, Tỉnh đoàn Điện Biên, 15 hộ ĐVTN xã Mường Mùn được hỗ trợ bò sinh sản từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản thuộc tiểu dự án 2, dự án 3 của chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ số bò được hỗ trợ, đã có 5 con sinh bê, 6 con đang trong giai đoạn gần sinh.

Đàn vật nuôi duy trì ổn định, sinh trưởng tốt, tạo sinh kế có tính tiếp nối và hình thành nguồn thu lâu dài cho các hộ tham gia. Giúp các gia đình đoàn viên có thêm điều kiện mở rộng chăn nuôi, tích lũy tài sản và từng bước cải thiện thu nhập.

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Huy, Chi đoàn bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè.

Ở xã Nậm Kè, đoàn viên Nguyễn Văn Huy, Chi đoàn bản Phiêng Vai lựa chọn phát triển kinh tế từ thế mạnh đất đai, khí hậu và điều kiện sản xuất của gia đình.

Từ năm 2017, anh Huy tổ chức quy hoạch lại diện tích sản xuất của gia đình để trồng cây ăn quả hơn 5ha, gồm cam Vinh, mít Thái, bưởi và xoài. Trong đó, cam Vinh chiếm diện tích lớn nhất với 3ha.

Hiện vườn cây ăn quả của gia đình anh mang lại nguồn thu khoảng 250 - 300 triệu đồng/năm. Anh Huy đầu tư mua xe tải 2,5 tấn phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản và thuê nhân công là người địa phương hỗ trợ thu hoạch.

Cây cam Vinh phù hợp chất đất nên quả sai, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình anh Nguyễn Văn Huy, bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè,

Tại xã Sáng Nhè, anh Hạng A Sang, ĐVTN thôn Pàng Dề lựa chọn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Hiện anh duy trì 4 con lợn nái, 30 con lợn thịt và phát triển thêm chăn nuôi bò nhằm đa dạng nguồn thu.

Với điều kiện sản xuất ở địa bàn miền núi, mô hình chưa có quy mô lớn nhưng thể hiện sự mạnh dạn trong lựa chọn sinh kế, chủ động tổ chức sản xuất và tận dụng điều kiện sẵn có. Việc kết hợp nhiều loại vật nuôi giúp gia đình có thêm nguồn thu, hạn chế phụ thuộc vào một sản phẩm chăn nuôi nhất định.

ĐVTN xã Sáng Nhè phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi đại gia súc. Ảnh: C.T.V

Để những mô hình kinh tế của thanh niên có thêm điều kiện phát triển, các cấp bộ Đoàn tiếp tục chú trọng hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời tăng cường tập huấn, kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức đoàn đạt trên 1.400 tỷ đồng, với trên 17.000 hộ vay vốn. Nguồn vốn tạo điều kiện để các hộ đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, mở rộng sinh kế và cải thiện đời sống.

Anh Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tổ chức đoàn mong muốn mỗi ĐVTN phát huy tinh thần tự lực, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế. Vì vậy, các hoạt động đồng hành được tập trung vào tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, tiếp cận vốn và xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Qua đó, giúp thanh niên có thêm kiến thức, cơ hội và điều kiện từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thanh niên Điện Biên đang chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Sự đồng hành của tổ chức đoàn đã góp phần tháo gỡ một phần khó khăn về vốn, kiến thức, kỹ thuật và cơ hội việc làm. Song yếu tố quyết định vẫn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự kiên trì và khả năng làm chủ mô hình của chính người trẻ, giúp thanh niên hình thành tư duy chủ động, biết phát huy lợi thế, thích ứng với thị trường.