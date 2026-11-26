Đánh thức khát vọng vươn lên

Những câu chuyện vượt khó, mạnh dạn khởi nghiệp và tạo việc làm ngay tại địa phương đang lan tỏa tinh thần tự lực trong cộng đồng miền núi. Khi có kiến thức, được tiếp cận nguồn lực và chủ động thay đổi phương thức sản xuất, người dân có thể từng bước biến lợi thế quê hương thành cơ hội phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng nguồn vốn lớn. Một mô hình sản xuất được tổ chức bài bản, một nghề truyền thống được khôi phục hay một nhóm hộ cùng liên kết làm ăn đều có thể mở ra hướng đi mới.

Tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, anh Phạm Văn Quyết bắt đầu phát triển mô hình ươm cây quế giống với diện tích 500m2 vào năm 2018. Từ đó, anh từng bước mở rộng diện tích, đầu tư máy móc, hệ thống tưới tự động và ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất.

Đến năm 2026, vườn ươm đã mở rộng lên khoảng 12.000m2, cung ứng khoảng 500.000 cây giống mỗi năm. Mô hình không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa kinh nghiệm sản xuất và thúc đẩy liên kết tại địa phương.

Khi có kiến thức, được tiếp cận nguồn lực và dám thay đổi phương thức sản xuất, nhiều người đã từng bước biến lợi thế quê hương thành cơ hội phát triển kinh tế.

Câu chuyện của anh Quyết cho thấy, khi biết nắm bắt nhu cầu thị trường, ứng dụng kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, một mô hình kinh tế hộ có thể phát triển thành hướng làm ăn quy mô lớn hơn.

Một cách tiếp cận khác được triển khai tại các làng đồng bào Bahnar ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.

Tháng 4/2026, người dân tại 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã tham gia chương trình tập huấn kỹ năng truyền thông du lịch trên nền tảng mạng xã hội. Bà con được hướng dẫn cách quảng bá điểm đến, xây dựng hình ảnh, quay video, chụp ảnh, tạo lập và quản lý fanpage.

Chương trình còn trang bị kỹ năng đón, phục vụ khách du lịch, giới thiệu món ăn đặc trưng và kể những câu chuyện về văn hóa truyền thống địa phương. Qua đó, người dân có thêm kiến thức để chủ động tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, quảng bá quê hương và tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ.

Tại xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai, hoạt động truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho 30 học viên trong tháng 10/2026 cũng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar.

Giữ nghề truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc mà còn tạo nền tảng để phát triển sản phẩm thủ công gắn với nhu cầu thị trường, du lịch và sinh kế của người dân.

Những cách làm ấy khuyến khích đồng bào nhìn nhận tài nguyên, nghề truyền thống và tri thức bản địa như những lợi thế có thể phát huy để cải thiện đời sống.

Chính sách tiếp sức cho tinh thần khởi nghiệp

Để khát vọng vươn lên trở thành hiện thực, người dân cần được tiếp cận nguồn lực, kiến thức, kỹ năng và thông tin thị trường. Đây cũng là những nội dung được đặt ra trong các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Quyết định 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 quan tâm các nhóm phụ nữ còn gặp khó khăn, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số. Đề án định hướng hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, tiếp cận kiến thức, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm.

Đối với phụ nữ miền núi, cơ hội khởi nghiệp có thể bắt đầu từ nghề thủ công, nông sản địa phương, chế biến thực phẩm, dịch vụ du lịch hoặc những ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các hoạt động hỗ trợ cần căn cứ vào đối tượng, điều kiện và kế hoạch triển khai cụ thể. Phụ nữ có nhu cầu có thể tìm hiểu thông tin qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và cơ quan chức năng tại địa phương.

Với thanh niên vùng cao, học nghề, tích lũy kỹ năng, tiếp cận thông tin tuyển dụng và mạnh dạn phát triển sản xuất có thể mở ra thêm lựa chọn nghề nghiệp, thay vì chỉ phụ thuộc vào những công việc thời vụ hoặc phải rời quê đi làm ăn xa.

Để khởi nghiệp hiệu quả, người dân cần bắt đầu từ những câu hỏi thiết thực: Sản phẩm làm ra bán cho ai? Vốn đầu tư bao nhiêu? Chi phí sản xuất thế nào? Có đáp ứng quy định về chất lượng, an toàn và điều kiện kinh doanh hay không?

Cùng với đó, cần tìm hiểu quy định về đăng ký kinh doanh, hợp tác xã, nghĩa vụ thuế và những điều kiện chuyên ngành đối với từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Việc chuẩn bị kiến thức và kế hoạch tiêu thụ ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế rủi ro, tránh đầu tư theo phong trào.

Các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản và người có uy tín có thể trở thành cầu nối, giúp phát hiện những mô hình hiệu quả, vận động người dân học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các chương trình hỗ trợ phù hợp.

Khát vọng làm giàu chính đáng bắt đầu từ niềm tin vào khả năng của bản thân và sự chủ động thay đổi. Khi người dân được tiếp sức bằng chính sách, có kiến thức, kỹ năng và biết phát huy thế mạnh quê hương, mỗi ý tưởng sản xuất, kinh doanh đều có thể mở thêm cơ hội nâng cao đời sống, góp phần xây dựng bản làng ngày.