Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và phụ nữ Công an TP Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, ĐVTN, HVPN Công an TP đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ... Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề cập đến những vấn đề mới phát sinh trong môi trường số, nhất là việc nhận diện, xử lý thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI); công tác đấu tranh với hành vi lợi dụng AI để định hướng dư luận, thao túng không gian mạng; nghiên cứu xây dựng hệ thống AI nội bộ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ tại các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm, kiến nghị về chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tại cơ sở, cũng như các chương trình hỗ trợ học nghề, nâng cao tay nghề.

Ghi nhận các ý kiến, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng giao Ban Công tác Thanh niên, Phụ nữ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, phân loại rõ những nội dung đã được giải đáp, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng đơn vị. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, các đơn vị chức năng phải chủ động xem xét, giải quyết theo quy định. Những vấn đề phức tạp, cần thêm thời gian nghiên cứu hoặc liên quan đến nhiều đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm phối hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay cần được thông tin rõ nguyên nhân, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm theo dõi, tránh tình trạng kiến nghị chính đáng của đoàn viên, hội viên bị bỏ ngỏ hoặc kéo dài. Phó Giám đốc Công an TP cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm công tác Đoàn, Hội, tăng cường đối thoại, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chăm lo điều kiện làm việc và đời sống tinh thần cho cán bộ trẻ, hội viên phụ nữ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng khẳng định, các ý kiến tại hội nghị không chỉ phản ánh những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, phụ nữ Công an TP đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, thông qua đối thoại, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP có thêm cơ sở thực tiễn để nắm bắt tình hình tư tưởng, nhận diện những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu chính đáng của cán bộ, chiến sĩ trẻ. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện các khối Cụm thi đua phụ nữ Công an TP Đà Nẵng ký kết giao ước.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với lực lượng CAND trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng mong muốn mỗi ĐVTN, HVPN tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác, chủ động đổi mới, sáng tạo gắn với hiệu quả thực chất, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn tác phong chuẩn mực, tận tụy trong tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân, đồng thời tích cực đề xuất sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Phụ nữ Công an TP tổ chức lễ ký kết giao ước thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" trong phụ nữ Công an TP giai đoạn 2026-2030. Cuộc vận động tập trung thực hiện các tiêu chí "5 không": không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí, "3 sạch": sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, đồng thời khuyến khích xây dựng môi trường cơ quan xanh, sạch, văn minh, an toàn, và "3 an", gồm: an toàn, an tâm, an sinh. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình "Gia đình số", "Phụ nữ sống xanh", "Cơ quan xanh".

Hội nghị đối thoại và lễ ký kết giao ước là những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đối với công tác thanh niên, phụ nữ và xây dựng lực lượng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để tuổi trẻ, phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.