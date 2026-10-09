Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên các dân tộc

Tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, anh Y Lê Pas Tơr, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội. Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết và khát vọng vươn lên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên các dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, thực hiện khẩu hiệu hành động: “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Bản sắc - Phát triển”. Tuổi trẻ toàn tỉnh cần đẩy mạnh học tập, lao động sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, trong 70 năm qua, thanh niên các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết thanh niên, vận động lực lượng trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong giai đoạn phát triển mới, Đắk Lắk đứng trước nhiều cơ hội để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Tây Nguyên. UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực và không gian phát triển để thanh niên tự tin lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy tiềm năng, trí tuệ trong các lĩnh vực.

Anh Y Lê Pas Tơr, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao Giải thưởng “Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026” cho 7 cán bộ Hội xuất sắc và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp tỉnh Đắk Lắk năm 2026” cho 29 cá nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội còn tổ chức Hội thao cán bộ, thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và Liên hoan thanh niên hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc năm 2026, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa thanh niên các dân tộc.

Giai đoạn 2024-2026, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk triển khai gần 2.000 hoạt động giáo dục truyền thống; huy động hơn 3.000 tình nguyện viên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây mới 56 căn nhà an toàn vượt lũ, sửa chữa 143 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao Giải thưởng “Cán bộ Hội tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026” cho các cán bộ hội xuất sắc.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh với 218 đội hình tình nguyện, gần 2.700 thanh niên trực tiếp hướng dẫn hơn 12.000 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Năm 2026, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 7 chặng công tác. Từ tháng 5 đến tháng 10/2026, tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thiết thực như xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số; triển khai các chiến dịch “Tháng Ba biên giới”, “Nghĩa tình biên cương”; thành lập đội hình thanh niên công nghệ số cộng đồng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân.