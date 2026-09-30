Khơi dậy khát vọng cống hiến của sinh viên trong giai đoạn mới

Chiều 30/9, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (mở rộng) và sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn, dự và chỉ đạo hội nghị.

Lan toả phong trào "Sinh viên 5 tốt" và các hoạt động vì cộng đồng

Nửa đầu nhiệm kỳ 2023-2028, công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Cà Mau từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế. Trong đó, hội đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ học tập, tư vấn nghề nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần và tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho sinh viên.

Nổi bật là phong trào "Sinh viên 5 tốt" tiếp tục lan toả sâu rộng. Toàn tỉnh có 1.329 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 171 sinh viên đạt cấp tỉnh và 17 sinh viên xuất sắc đạt cấp Trung ương. Đặc biệt, 3 sinh viên vinh dự nhận "Giải thưởng Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao Giải thưởng “”Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư, trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025 cho sinh viên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động tình nguyện và chương trình an sinh xã hội. Nổi bật như tổ chức 3 chương trình “Xuân tình nguyện”, 27 “Gian hàng 0 đồng” và “Quầy nước 0 đồng”, hỗ trợ hơn 2.000 lượt người dân, đoàn viên, thanh niên; huy động trên 200 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Chuyển từ "xây nền" sang "nâng chất"

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau xác định tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước trong sinh viên; khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, diễn đàn khởi nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo; chủ động đổi mới phương thức triển khai các chiến dịch tình nguyện.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài nhấn mạnh: trong thời gian tới cần tiếp tục đưa phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành hành trình tự rèn luyện thực chất của mỗi sinh viên. Danh hiệu là sự ghi nhận, nhưng điều quan trọng hơn sau đó là sinh viên có thêm năng lực, bản lĩnh và khát vọng để tiếp tục cống hiến.

Đồng thời, tổ chức hội cần tiếp tục mở rộng không gian để sinh viên học tập, nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ công nghệ và đổi mới các hoạt động tình nguyện gắn liền với chuyên môn cũng như nhu cầu thực tế của địa phương.

Dịp này, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2025-2026” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau.