Khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ

Sáng 18/9, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 9/2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 1.900 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; báo cáo viên tại các địa phương. Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp, chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực; GDP toàn nền kinh tế đạt 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Quý III/2026 chưa có số liệu chính thức, song dự báo tăng trưởng tích cực.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay. Giải ngân đầu tư công được thúc đẩy với vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 509,6 nghìn tỷ đồng - bằng 49,8% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực như: thương mại và tiêu dùng; du lịch; phát triển doanh nghiệp và khu vực tư nhân; thu - chi ngân sách nhà nước; kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính đều có những tín hiệu tích cực.

Trong những tháng cuối năm, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính nhà nước; phát triển khoa học công nghệ; củng cố tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự xã hội…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng trong thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) Vũ Duy Thành đã cung cấp những thông tin khái quát tình hình thế giới; những chuyến thăm, làm việc quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các quốc gia khác.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất. Lĩnh vực ngoại giao kinh tế cũng được đẩy mạnh để phục vụ sự phát triển chung; công tác đối ngoại đa phương được nâng tầm...

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao trong thời gian tới được xác định như: triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; tranh thủ tối đa, tối ưu cục diện thuận lợi. Giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng. Chú trọng ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ để phục vụ đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tránh làm nóng các vấn đề nhạy cảm, tồn tại trong quan hệ giữa các nước trong thời gian diễn ra các hoạt động ngoại giao. Cùng với đó, truyền tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao: kiên định về nguyên tắc, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết; độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Đối với công tác tuyên truyền lĩnh vực kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung vào những kết quả, giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền các vấn đề văn hóa, xã hội; công tác vận hành bộ máy hành chính nhà nước; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; phòng chống thiên tai; an sinh xã hội.... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị.