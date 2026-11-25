Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức “Kích hoạt dòng chảy sáng tạo”, khai mạc Techfest PhuTho 2026.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương, có đồng chí Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.

Các đại biểu dự lễ khai mạc ngày hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các cục, vụ, viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức khoa học và công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học cùng gần 500 đại biểu dự trực tiếp, khoảng 1.000 đại biểu dự tại các điểm cầu cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn 2026-2030 với không gian phát triển mới sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ hội tụ nhiều lợi thế để trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Thủ đô và vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế của tỉnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố, nền tảng công nghiệp phát triển và hơn 70 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn như Samsung, Dell, Apple, BYD...

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh xác định khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) là động lực chủ yếu, khâu đột phá chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và đưa quy mô GRDP năm 2030 cao gấp hơn 2 lần năm 2025.

Với quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, năm 2026, tỉnh ưu tiên bố trí trên 2.000 tỷ đồng ngân sách cho KHCN, ĐMST và CĐS; thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh. Kinh tế số ước đạt 22,7% GRDP. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm trước và đứng thứ 2 vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao và trên 25% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ gắn chặt với nhu cầu thực tiễn qua việc công bố 6 bài toán lớn, tiếp nhận 51 đề xuất giải pháp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh, trí tuệ nhân tạo và khu công nghiệp sinh thái, thông minh.

Lần đầu tiên được tổ chức với 10 hoạt động trọng tâm, gần 100 gian hàng và 7 không gian chuyên đề ứng dụng thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, Techfest PhuTho 2026 không chỉ là sự kiện kết nối, quảng bá mà phải thực sự mở ra cơ hội hợp tác cụ thể, dự án đầu tư thiết thực và giá trị phát triển mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề nghị tập trung vào 3 định hướng lớn: Tăng cường kết nối nguồn lực, tiếp nhận và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, khẳng định cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia.

Thúc đẩy liên kết thực chất mô hình “ba nhà”, trong đó nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và đặt hàng; nhà trường, viện nghiên cứu là nơi hình thành tri thức, công nghệ mới; doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường.

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ; phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh để hỗ trợ ươm tạo, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường, giúp thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ biến ý tưởng thành sản phẩm và giá trị thiết thực cho xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh ghi nhận, đánh giá cao cách làm bài bản, hiệu quả thực chất của Phú Thọ trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; khẳng định vai trò cốt lõi của kinh tế tư nhân và doanh nghiệp là lực lượng tạo ra tăng trưởng, khởi nghiệp sáng tạo là động lực bứt phá và đổi mới.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định, Nghị quyết 57 - NQ/TW và Nghị quyết 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị có mối quan hệ chặt chẽ: Doanh nghiệp là lực lượng tạo ra tăng trưởng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp. Với những kết quả nổi bật, Phú Thọ đang chuyển hóa tiềm năng, nguồn lực thành năng lực đổi mới sáng tạo thực chất của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh thước đo thành công phải là kết quả thực chất, không chỉ đếm số sự kiện, số startup hay dự án hỗ trợ, mà đo bằng số công nghệ được thương mại hóa, doanh nghiệp phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ rõ 5 nhóm định hướng phát triển của tỉnh. Trọng tâm là lấy doanh nghiệp làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thị trường, kết nối startup và doanh nghiệp công nghệ với doanh nghiệp sản xuất, FDI tại các khu, cụm công nghiệp về tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, quản trị sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Đẩy mạnh thương mại hóa nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ viện - trường - doanh nghiệp từ khâu đặt hàng, thử nghiệm đến sản xuất quy mô công nghiệp và được thị trường đón nhận.

Tập trung nguồn lực vào lợi thế địa phương như công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, số, tuần hoàn, chế biến sâu, du lịch văn hóa - bản sắc Đất Tổ và tạo thị trường thử nghiệm ban đầu. Hoàn thiện đồng bộ cấu phần hệ sinh thái, phát triển hạ tầng nghiên cứu - thử nghiệm - kiểm định, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và phát huy đầu mối của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng chí khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách, kết nối nguồn lực trong - ngoài nước, thúc đẩy thương mại hóa và xây dựng Techfest PhuTho trở thành nền tảng kết nối thực chất, hướng tới hình thành doanh nghiệp tầm khu vực, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng Techfest PhuTho 2026.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng Techfest PhuTho 2026. Trước đó, tỉnh cũng khởi động ứng dụng “Công dân số tỉnh Phú Thọ - iPhuTho” nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền và người dân trong môi trường số.