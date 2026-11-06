Khơi dậy động lực, bứt phá về đích

Từ nền tảng vững chắc

Nhìn lại chặng đường 9 tháng năm 2026, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Sơn Nguyễn Hữu Phước khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại phường Đồng Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc kiện toàn tổ chức đảng sau sắp xếp được triển khai bài bản; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung”.

Bức tranh kinh tế-xã hội và ngân sách địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng đáng khích lệ. Trong đó, Đồng Sơn duy trì sản xuất nông nghiệp với kết quả cơ bản ổn định, vụ lúa hè-thu đạt trên 1.000 tấn, trồng rừng mới 2,97ha... Các cụm công nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh với 55 cơ sở, doanh nghiệp.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp trên địa bàn duy trì hoạt động, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh: H.Tr

Chất lượng giáo dục trên địa bàn tiếp tục được củng cố. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT xếp thứ 9/77 xã, phường; hiện có 3/5 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 60%.

Đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách phường đạt 216,366 tỉ đồng (đạt 90% dự toán tỉnh và 80,9% dự toán phường giao). Công tác đầu tư công được tập trung chỉ đạo với 39 dự án đã phê duyệt (trong đó 30 công trình đang thi công, 2 công trình đang đấu thầu, 7 công trình chọn nhà thầu), đặc biệt trong quý III/2026, phường đã khởi công 21 công trình mới.

Nỗ lực vượt khó

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, như: Việc nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa sâu sát; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số tổ chức đảng chưa thật sự quyết liệt; việc vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng còn hạn chế; ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử chưa đồng đều và kết quả kết nạp đảng viên mới chưa đạt kế hoạch. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách phường mới đạt 15,3 tỉ đồng (25,75% kế hoạch), trong khi vốn Trung ương đạt 44,7 tỉ đồng (57,6% kế hoạch). Những tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng cũng là những vấn đề đòi hỏi sự tập trung giải quyết dứt điểm trong chặng đường còn lại của năm.

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn Đoàn Hồng Quân, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, phường tập trung rà soát, đề ra giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu đạt thấp, tăng cường quản lý nguồn thu và điều hành chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với các dự án còn vướng mắc, UBND phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các “nút thắt” về đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo phường xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, phân định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị gắn với mốc thời gian hoàn thành; chủ động giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc vượt cấp.

Song song đó, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội… Trước mắt, phường quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp “chạy” hết công suất, bảo đảm nguồn “cung” các sản phẩm thiết yếu cho dịp cuối năm; các phòng chức năng triển khai để nông dân trên địa bàn bước vào sản xuất rau màu vụ đông đạt tiến độ, bảo đảm sự phát triển hài hòa và bền vững.

Phát huy sức mạnh toàn dân

“Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Xây dựng Đảng tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên và sinh hoạt chi bộ; tăng cường hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các tổ chức đảng trực thuộc rà soát nguồn quần chúng ưu tú, lập kế hoạch bồi dưỡng, chú trọng đoàn viên, thanh niên và người lao động để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Đồng thời, chuẩn bị nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm bảo đảm thực chất. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường đôn đốc khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể”, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Đồng Sơn Trần Đình Sang cho biết.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận tại 11 tổ dân phố và lan tỏa mô hình “Mặt trận lắng nghe dân nói”. Mặt khác, các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời tổng hợp phản ánh của cử tri chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết và theo dõi sát kết quả xử lý. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung.

“Năm 2026 là mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trước yêu cầu nhiệm vụ quý IV hết sức khẩn trương, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phường Đồng Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực thi công vụ. Sự đồng lòng, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân chính là động lực quyết định để Đồng Sơn bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026”, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Sơn Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.