Khơi dậy đam mê khám phá tri thức ở học sinh vùng cao

Tự tin chinh phục tri thức

Đến với cuộc thi Chinh phục lần thứ 14 năm 2026, em Hồ Thị Đan Lê, học sinh lớp 11A3, Trường phổ thông dân tộc nội trú-THPT Nam Quảng Trị mang theo niềm tự hào, sự hồi hộp và quyết tâm chinh phục những thử thách phía trước. Là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, được tham gia cuộc thi là cơ hội để em thử sức, giao lưu, học hỏi và khám phá khả năng của bản thân.

Em Hồ Thị Đan Lê (thứ hai từ trái sang) tham gia cuộc thi Chinh phục lần thứ 14 năm 2026 - Ảnh: Lê Trường

Trước những câu hỏi và thử thách của cuộc thi, Đan Lê không giấu được sự hồi hộp. Tuy nhiên, em vẫn mang trong mình tinh thần tự tin, sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn.

“Đến với cuộc thi này, em mong bản thân mình sẽ tự tin hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các bạn. Cuộc thi không chỉ giúp em bổ sung kiến thức mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, từng bước vượt qua sự rụt rè, tự tin thể hiện mình”, Đan Lê chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Đan Lê mong muốn gửi đến các bạn học sinh vùng cao thông điệp hãy cố gắng học tập thật tốt, tự tin bước ra những sân chơi tri thức để khám phá khả năng của chính mình.

Cùng chung tinh thần ấy, em Võ Nguyễn Như Ý, học sinh lớp 11A, Trường THCS và THPT Đakrông đến với cuộc thi Chinh phục bằng tâm thế sẵn sàng thử sức và khám phá những điều mới mẻ. Là một trong những thí sinh bước vào vòng loại đầu tiên, Ý xem đây là cơ hội để bản thân được cọ xát, học hỏi và vượt qua những giới hạn vốn có.

Không chỉ mong muốn tiếp thu thêm kiến thức, nữ sinh còn kỳ vọng có thể rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh khi đứng trước đám đông, thể hiện suy nghĩ và hiểu biết của mình. Những trải nghiệm từ cuộc thi giúp em nhận ra rằng, việc học không chỉ dừng lại ở những kiến thức được tiếp nhận trong lớp học mà còn được mở rộng qua những hoạt động thực tiễn, những lần thử sức và cả những điều chưa làm được.

Đặc biệt, nữ sinh nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật trong tương lai. Với Ý, những trải nghiệm từ cuộc thi Chinh phục là hành trang giúp em tự tin hơn, mạnh dạn hơn và có thêm động lực để tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ.

Trong khi đó, em Phan Minh Tấn Nguyên, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Hướng Hóa lại có những trải nghiệm đáng nhớ từ chính những câu hỏi chưa trả lời được tại cuộc thi.

“Em thấy khá đáng tiếc bởi một số câu hỏi mà em đã trả lời sai. Một phần là do kiến thức của em chưa tới, cũng như em khá hời hợt trong thời gian thi nên dẫn đến kết quả chưa được tốt lắm”, Nguyên chia sẻ.

Những câu trả lời chưa chính xác không làm giảm đi giá trị của trải nghiệm mà giúp Nguyên nhận ra những kiến thức còn thiếu, những kỹ năng cần tiếp tục rèn luyện. Đó cũng là điều mà cuộc thi này mang lại, giúp học sinh không ngừng học hỏi, tự đánh giá và hoàn thiện bản thân qua từng thử thách.

Mở rộng cơ hội học tập

Đối với học sinh vùng cao, những cuộc thi như Chinh phục mang ý nghĩa thiết thực khi tạo điều kiện để các em được giao lưu, học hỏi, tiếp cận những kiến thức mới và phát triển kỹ năng ngoài giờ học chính khóa.

Trường THPT A Túc là đơn vị thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, khoảng 90% học sinh của trường là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Thầy giáo Nguyễn Tửu, Hiệu trưởng Trường THPT A Túc cho biết: “Chinh phục góp phần bổ sung kiến thức, kỹ năng sống, hỗ trợ học sinh vùng khó vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đây cũng là một hoạt động phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi việc học không chỉ diễn ra trong lớp mà còn thông qua những trải nghiệm thực tiễn”.

Cuộc thi Chinh phục tạo cơ hội để học sinh vùng cao giao lưu, học hỏi và tự tin thể hiện kiến thức - Ảnh: N.B

Đối với Trường THCS và THPT Đakrông, thầy giáo Nguyễn Khương Chinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, cuộc thi là dịp để học sinh ở những địa bàn khó khăn được giao lưu, học hỏi với các bạn ở khu vực thuận lợi hơn. Qua đó, các em có cơ hội chia sẻ đặc điểm vùng miền, tiếp cận những kiến thức mới và hoàn thiện bản thân.

Theo ông Chinh, việc tổ chức cuộc thi trong không gian tỉnh Quảng Trị mới sau hợp nhất cũng tạo cơ hội để học sinh ở hai khu vực tỉnh cũ giao lưu, tìm hiểu văn hóa, đặc điểm địa phương, từ đó tự tin hơn khi tham gia những cuộc thi khác.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, Ban Tổ chức cuộc thi đã chỉ đạo các trường thực hiện chặt chẽ từ khâu lựa chọn học sinh đến tổ chức chương trình, nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và tạo sự lan tỏa trong thúc đẩy học tập.

Cuộc thi có tác dụng bổ trợ cho hoạt động giáo dục trong các trường học, góp phần bồi đắp kiến thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên của các học sinh trong học tập. Hiệu quả không chỉ giới hạn ở những thí sinh trực tiếp dự thi mà còn hướng đến các học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó khuyến khích tinh thần học tập ở các cơ sở giáo dục.

Cuộc thi Chinh phục đang mở ra những trải nghiệm ý nghĩa cho học sinh vùng cao. Đó là hành trình các em dám thử sức, dám đối diện với những điều chưa biết, chủ động học hỏi và tin tưởng hơn vào khả năng của bản thân. Với các em, chinh phục tri thức không chỉ là vượt qua những câu hỏi trên sân khấu mà còn vượt qua được giới hạn của chính mình.

Từ những bước đi hôm nay, niềm đam mê học tập được nuôi dưỡng, những ước mơ được tiếp thêm động lực, để mỗi học sinh vùng cao tự tin hướng đến tương lai bằng tri thức và sự nỗ lực không ngừng.