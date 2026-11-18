Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thọ Phú 1, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NTCC

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển mới của Trường Tiểu học Thọ Phú 1 (Thanh Hóa) khi chính thức hoạt động theo mô hình sau sáp nhập. Với quy mô 43 lớp, 1.366 học sinh tại trường chính Thọ Dân và hai phân hiệu Xuân Thịnh, Xuân Lộc, nhà trường đứng trước yêu cầu vừa ổn định tổ chức, vừa bảo đảm chất lượng dạy học tại cả ba địa điểm.

Sau hơn hai tháng triển khai năm học mới, hoạt động dạy và học cơ bản được duy trì ổn định. Nhà trường tiếp tục rà soát công tác quản lý, phân công chuyên môn và phối hợp giữa các địa điểm, từng bước tạo sự thống nhất trong hoạt động giáo dục.

Ổn định tổ chức, kết nối chuyên môn

Với 43 lớp, 1.366 học sinh, trong đó trường chính Thọ Dân có 746 em, phân hiệu Xuân Thịnh có 329 em và phân hiệu Xuân Lộc có 291 em, việc tổ chức quản lý, điều hành và phân công chuyên môn đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt, bảo đảm hoạt động giáo dục được triển khai thống nhất ở cả ba địa điểm.

Lãnh đạo xã Thọ Phú tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp Khai giảng năm học mới. Ảnh: NTCC

Sau sáp nhập, nhà trường ưu tiên rà soát, thống nhất công tác quản lý, chương trình giáo dục, hồ sơ, dữ liệu học sinh và hoạt động chuyên môn. Các tổ chuyên môn tăng cường kết nối giáo viên cùng khối lớp ở ba địa điểm, tạo điều kiện trao đổi kế hoạch bài dạy, học liệu và kinh nghiệm tổ chức lớp học.

Giáo viên có thêm cơ hội chia sẻ cách làm, hỗ trợ đồng nghiệp và cùng tìm giải pháp đối với những học sinh chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phân công nhiệm vụ được rà soát theo hướng rõ người phụ trách, rõ trách nhiệm tại từng địa điểm, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo chung.

Ông Lê Đình Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Phú 1, cho biết sau sáp nhập, yêu cầu trước hết là nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất nền nếp và phương pháp quản lý, đồng thời phát huy kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ các đơn vị trước đây. Nhà trường xác định học sinh ở địa điểm nào cũng phải được bảo đảm chương trình, điều kiện học tập và cơ hội phát triển phù hợp.

Việc kết nối đội ngũ được cụ thể hóa qua sinh hoạt chuyên môn, tập trung trao đổi những khó khăn trong từng bài dạy, chất lượng học tập và khả năng tiếp thu của học sinh. Giáo viên cùng nghiên cứu bài học, chia sẻ phương pháp dạy học phân hóa, cách đánh giá và hỗ trợ những em còn hạn chế về đọc, viết, tính toán.

Học sinh Trường Tiểu học Thọ Phú 1 dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: NTCC

Theo ông Quân, đội ngũ nhà trường hiện có 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 4 cán bộ quản lý, 64 giáo viên (trong đó có 2 giáo viên hợp đồng) và 2 nhân viên. Đây là lực lượng quan trọng để duy trì hoạt động tại ba địa điểm, đồng thời phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Quân cũng cho rằng, hoạt động tại ba địa điểm trường đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn. Lịch làm việc, điều kiện đi lại và nhiệm vụ kiêm nhiệm cần được tính toán để tránh chồng chéo, nhất là khi bố trí giáo viên bộ môn. Nhà trường hiện còn thiếu giáo viên Tin học và nhân viên văn thư, gây khó khăn nhất định cho việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, hành chính.

Gỡ khó, nâng chất lượng dạy học

Năm học 2025 - 2026, các trường trước sáp nhập duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học tại Thọ Dân đạt 99,7%, Xuân Thịnh đạt 98,5%, Xuân Lộc đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học của nhà trường sau sáp nhập đạt 99,54%.

Ở sân chơi VioEdu cấp tỉnh, học sinh Thọ Dân giành 18 giải Khuyến khích, 6 giải Đồng; Xuân Lộc có 9 giải Khuyến khích, 2 giải Đồng; Xuân Thịnh đạt 1 giải Khuyến khích và 1 giải Đồng. Những kết quả này góp phần cho thấy nỗ lực của các đơn vị trong duy trì chất lượng giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trước khi sáp nhập.

Dù vậy, chất lượng giáo dục giữa các địa điểm vẫn còn những vấn đề cần quan tâm. Theo đánh giá của nhà trường, năm học trước, Xuân Thịnh chưa đạt một số chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học. Vì vậy, nhà trường xác định phải vừa giữ vững kết quả đã đạt được, vừa có giải pháp hỗ trợ những lớp, nhóm học sinh còn hạn chế.

Đội ngũ thầy, cô giáo ở phân hiệu Xuân Lộc. Ảnh: NTCC

Giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu nắm chắc tình hình học tập, hoàn cảnh và nhu cầu của từng em; phối hợp với giáo viên bộ môn, gia đình để kịp thời hỗ trợ. Với học sinh chưa vững kỹ năng đọc, viết, tính toán, việc củng cố kiến thức được thực hiện ngay trong quá trình dạy học. Học sinh khuyết tật được xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với khả năng.

Cô giáo Lê Thị Tình, giáo viên tại phân hiệu Xuân Lộc, chia sẻ: “Sau sáp nhập, việc trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp ở trường chính và phân hiệu khác giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm, cách tổ chức bài dạy phù hợp hơn. Tuy nhiên, điều kiện phòng học, thiết bị ở đây còn khó khăn, nhất là việc dạy và học Tin học. Chúng tôi mong những hạn chế này sớm được khắc phục để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”.

Khó khăn về cơ sở vật chất là vấn đề nổi bật mà nhà trường phải tập trung giải quyết. Theo phản ánh của nhà trường, dãy nhà hai tầng gồm 8 phòng học tại Xuân Thịnh, được xây dựng từ năm 1998, hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Đơn vị cần báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định mức độ an toàn và hướng dẫn phương án xử lý phù hợp.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thọ Phú 1 tặng hoa chúc mừng đại diện nữ giáo viên của trường chính và 2 phân hiệu nhân dịp Hội nghị Viên chức, người lao động của đơn vị. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, khu vệ sinh tại phân hiệu Xuân Lộc cần được tu sửa hoặc xây mới. Cả Xuân Thịnh và Xuân Lộc đều thiếu phòng Tin học và thiết bị phục vụ dạy học. “Trước mắt, nhà trường đang tính toán phương án phối hợp sử dụng chung phòng Tin học với cấp THCS, đồng thời rà soát thiết bị hiện có và đề xuất đầu tư theo thứ tự ưu tiên, phù hợp khả năng nguồn lực”, ông Quân thông tin.

Những khó khăn này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhất là khi kinh phí sửa chữa, mua sắm còn hạn chế. Nhà trường xác định phân loại rõ những việc có thể chủ động thực hiện và những hạng mục cần đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ; đồng thời theo dõi tiến độ, xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh nhiệm vụ củng cố kiến thức, nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, STEM, văn hóa đọc, văn nghệ, thể thao và công tác Đội. Các hoạt động được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, điều kiện từng địa điểm, khuyến khích học sinh thực hành, sáng tạo và rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác.

Học sinh ở phân hiệu Xuân Thịnh được cô giáo hướng dẫn học STEM. Ảnh: NTCC

Em Lê Nhật Linh, học sinh lớp 5C2 tại phân hiệu Xuân Lộc, bày tỏ: “Em thích những giờ học được thực hành, làm việc cùng các bạn. Em mong trường có thêm máy tính để chúng em được học Tin học và thực hành nhiều hơn”. Mong muốn này cũng cho thấy việc cải thiện điều kiện dạy học gắn trực tiếp với cơ hội tiếp cận kiến thức của học sinh.

Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý và dạy học. Nhà trường từng bước chuẩn hóa dữ liệu học sinh, hồ sơ điện tử, học liệu số; khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng học liệu phù hợp, bảo đảm yêu cầu chương trình và an toàn thông tin.

Với chủ đề năm học “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, Trường Tiểu học Thọ Phú 1 xác định ổn định tổ chức sau sáp nhập mới là bước khởi đầu. Việc kết nối đội ngũ, nâng chất lượng giáo dục, phát triển năng khiếu và từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất sẽ quyết định hiệu quả hoạt động của nhà trường trong thời gian tới. Mục tiêu là học sinh ở trường chính hay các phân hiệu đều được bảo đảm quyền học tập, được quan tâm và có cơ hội tiến bộ.