Khởi đầu hành trình với tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến

Ngày 21/9/2026, chia sẻ với phóng viên, em Cao Hồ Nhật Xuân, sinh viên lớp Kiểm sát 1B, Thủ khoa đầu vào Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 cho biết, được trở thành sinh viên của Phân hiệu là niềm vui và cũng là dấu mốc đặc biệt trong hành trình học tập của bản thân.

Theo Nhật Xuân, để có mặt tại giảng đường hôm nay, mỗi tân sinh viên đã trải qua một hành trình không dễ dàng với những tháng ngày miệt mài học tập, ôn luyện, áp lực thi cử và không ít lo lắng trước ngưỡng cửa lựa chọn tương lai.

Đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, tặng giấy khen cho tân sinh viên.

“Có những thời điểm tưởng như muốn bỏ cuộc, nhưng rồi bằng sự quyết tâm, sự động viên của gia đình và niềm tin vào mục tiêu đã lựa chọn, chúng em đã kiên trì bước tiếp”, Nhật Xuân chia sẻ.

Và ngày hôm nay, những nỗ lực ấy đã được đền đáp khi các em chính thức trở thành những tân sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh - ngôi trường mà nhiều sinh viên từng mơ ước được khoác lên mình màu áo thiên thanh.

Với Nhật Xuân và các bạn, Phân hiệu không chỉ là nơi học tập kiến thức pháp luật mà còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, ý thức kỷ luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang cho những người có thể trở thành cán bộ Kiểm sát trong tương lai.

Em Cao Hồ Nhật Xuân, đại diện các bạn tân sinh viên tặng hoa Ban Giám hiệu Nhà trường.

Là những sinh viên đại học đầu tiên của Phân hiệu, các em cũng tự hào khi được chứng kiến bước phát triển mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành Kiểm sát. Việc triển khai đào tạo trình độ đại học tại khu vực phía Nam mở thêm cơ hội để sinh viên được học tập trong môi trường chuyên ngành, gắn lý luận pháp luật với thực tiễn công tác của Ngành.

Ngay những ngày đầu bước chân vào trường, Nhật Xuân cho biết, các tân sinh viên đã cảm nhận được sự thân thiện, tận tình và nhiệt huyết của đội ngũ thầy giáo, cô giáo.

Thông qua những buổi học đầu tiên, đặc biệt là chương trình sinh hoạt công dân - sinh viên, các em không chỉ được tiếp cận những thông tin về môi trường học tập mà còn hiểu hơn về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh cần có của người cán bộ trong tương lai.

Các tân sinh viên cũng mong muốn trong thời gian tới, Phân hiệu sớm thành lập các câu lạc bộ để tạo thêm không gian giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng; đồng thời có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối giữa sinh viên với giảng viên và các thế hệ học viên.

“Do là năm đầu tiên, tiên phong trong đào tạo đại học tại Phân hiệu, chúng em mong muốn có thêm nhiều cơ hội được giao lưu, học hỏi, trải nghiệm và phát triển những kỹ năng cần thiết ngoài giảng đường”, Nhật Xuân bày tỏ.

Ban Giám hiệu Nhà trường chụp hình cùng các em tân sinh viên.

Khởi đầu một chặng đường mới

Theo Tiến sĩ Huỳnh Đông Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi Phân hiệu chính thức triển khai đào tạo trình độ đại học.

Đây là bước phát triển mới, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trong năm học mới, Phân hiệu tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận pháp luật với thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Cùng với đó, Phân hiệu sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật, qua đó phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy và công tác chuyên môn của Ngành.

Các em sinh viên sẽ nỗ lực học tập, tích cực rèn luyện, nghiêm túc chấp hành nội quy, chủ động tiếp thu tri thức và tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường.

“Trong năm học này, Phân hiệu tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng toàn diện công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận pháp luật với thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết việc áp dụng pháp luật để phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và công tác chuyên môn của Ngành”, đồng chí Huỳnh Đông Bắc khẳng định.

Theo Giám đốc Phân hiệu, mỗi giảng viên không chỉ có trách nhiệm truyền đạt kiến thức pháp luật mà còn phải góp phần rèn luyện cho sinh viên tư duy pháp lý, bản lĩnh, tác phong chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp.

“Các giảng viên phải thường xuyên cập nhật quy định mới của pháp luật, bám sát thực tiễn công tác để nâng cao chất lượng bài giảng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chuyên môn”, Tiến sĩ Huỳnh Đông Bắc yêu cầu.

Đối với 282 tân sinh viên khóa đầu tiên, việc trở thành những sinh viên đại học đầu tiên của Phân hiệu vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm trong việc xây dựng những nền móng đầu tiên về học tập, rèn luyện và kỷ luật.

Ngành Kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải có sự cẩn trọng, khách quan, tinh thần thượng tôn pháp luật và bản lĩnh vững vàng. Vì vậy, các sinh viên được yêu cầu tận dụng thời gian học tập để nắm vững kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy chế của Phân hiệu.

“Quá trình học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc chính là điều kiện tiên quyết để các em hoàn thành chương trình đào tạo, đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển dụng vào ngành Kiểm sát sau khi tốt nghiệp, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Huỳnh Đông Bắc nhấn mạnh.

Phân hiệu và đội ngũ giảng viên cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Hành trình của 282 tân sinh viên chính thức bắt đầu.

Lời hứa của những sinh viên đầu tiên

Đứng trước các đại biểu, thầy cô và các bạn sinh viên tại lễ khai giảng, Thủ khoa đầu vào Cao Hồ Nhật Xuân cho biết được đại diện cho 282 tân sinh viên là niềm vinh dự lớn lao. Nhưng cùng với niềm tự hào đó là ý thức về trách nhiệm trong chặng đường phía trước.

Thay mặt các tân sinh viên Khóa 1, Nhật Xuân khẳng định các em sẽ nỗ lực học tập, tích cực rèn luyện, nghiêm túc chấp hành nội quy, chủ động tiếp thu tri thức và tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường.

Các tân sinh viên cũng xác định sẽ giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát nói riêng và ngành Kiểm sát nói chung; từng bước chuẩn bị hành trang vững vàng để có thể cống hiến cho Ngành và xã hội.

“Chúng em sẽ cố gắng từng ngày để xứng đáng với sự tin tưởng của các bác lãnh đạo, sự tận tâm của các thầy giáo, cô giáo, sự kỳ vọng của gia đình và sự dẫn dắt của các thế hệ đi trước”, Nhật Xuân chia sẻ.

Các đại biểu chung tay ủng hộ Quỹ khuyến học, qua đó thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị trong Ngành đối với thế hệ sinh viên đầu tiên của chương trình đào tạo đại học chính quy tại Phân hiệu.

Với các sinh viên Khóa 1 chuyên ngành Kiểm sát và Khóa 1 ngành Luật, mỗi người đến Phân hiệu với một câu chuyện, một ước mơ và mục tiêu riêng. Nhưng từ hôm nay, các em có chung một mái trường, chung một màu áo và chung một hành trình.

Phía trước chắc chắn sẽ có những bài học khó, những kỳ thi áp lực và những thử thách. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tiên, các tân sinh viên đã xác định sẽ đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, không chỉ phấn đấu trở thành những sinh viên có thành tích tốt mà còn rèn luyện để trở thành những người trẻ có trách nhiệm, có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Khép lại những ngày đầu tiên dưới mái trường mới, hành trình của 282 tân sinh viên chính thức bắt đầu. Từ giảng đường Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, những sinh viên khóa đầu tiên sẽ viết những trang đầu tiên cho một chặng đường mà ở đó tri thức pháp luật, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm sẽ là hành trang quan trọng để các em trưởng thành.