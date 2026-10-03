Khởi đầu hành trình phụng sự Tổ quốc

Trong tháng đầu tiên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 được tham gia học tập, tìm hiểu về truyền thống lịch sử của nhà trường. Ảnh: Hải Yến

Trong tháng đầu tiên kể từ ngày nhập học, học viên được tập trung rèn luyện để nắm vững và thực hiện được các nội dung: điều lệnh đội ngũ, giáo dục chính trị, nội quy quy định của nhà trường, của quân đội; cùng với đó, học viên được tham gia các nội dung ngoại khóa về thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Một ngày của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 bắt đầu từ 5h sáng đến 21h30, thực hiện 11 chế độ trong ngày.

Từ bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc sức khỏe đến học tập, rèn luyện và các hoạt động hằng ngày của học viên luôn được quan tâm, theo dõi, bảo đảm chu đáo của nhà trường. Bên cạnh đó, các học viên bước vào trường đều là những thanh niên có phẩm chất tốt, có sức khỏe, có hoài bão cống hiến và mong muốn trưởng thành trong môi trường quân đội. Chính những điều này đã giúp họ nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và sẽ là động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn của quá trình học tập, huấn luyện trong quân ngũ, sẵn sàng tâm thế tốt nhất cho hành trình phụng sự Tổ quốc mà họ đã lựa chọn.

Trong vòng 1 tháng, học viên phải nắm vững và thực hành đúng điều lệnh của quân đội. Ảnh: Hải Yến

Học viên thực hiện sắp xếp nội vụ chỉn chu, ngăn nắp. Ảnh: Hải Yến

Cán bộ Tiểu đoàn 9 hướng dẫn học viên thực hiện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Hải Yến

Các học viên giải trí trong giờ giải lao. Ảnh: Hải Yến

Học viên thực hiện căng dây nội vụ, sắp xếp giường ngủ phải tuyệt đối sạch sẽ, ngay ngắn. Ảnh: Hải Yến

Học viên thường xuyên đọc báo để cập nhật tin tức thời sự. Ảnh: Hải Yến

Nhờ tập luyện nghiêm túc, sau 1 tháng, học viên đã thực hiện tốt điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Hải Yến

Niềm vui của các tân học viên sau giờ tăng gia sản xuất. Ảnh: Hải Yến