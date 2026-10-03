Khởi đầu hành trình phụng sự Tổ quốc
Không giống như sinh viên những ngành khác, học viên hệ đại học ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường đại học Nguyễn Huệ, phường Tam Phước) phải học tập, rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao của quân đội.
Trong tháng đầu tiên kể từ ngày nhập học, học viên được tập trung rèn luyện để nắm vững và thực hiện được các nội dung: điều lệnh đội ngũ, giáo dục chính trị, nội quy quy định của nhà trường, của quân đội; cùng với đó, học viên được tham gia các nội dung ngoại khóa về thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Một ngày của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 bắt đầu từ 5h sáng đến 21h30, thực hiện 11 chế độ trong ngày.
Từ bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc sức khỏe đến học tập, rèn luyện và các hoạt động hằng ngày của học viên luôn được quan tâm, theo dõi, bảo đảm chu đáo của nhà trường. Bên cạnh đó, các học viên bước vào trường đều là những thanh niên có phẩm chất tốt, có sức khỏe, có hoài bão cống hiến và mong muốn trưởng thành trong môi trường quân đội. Chính những điều này đã giúp họ nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và sẽ là động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn của quá trình học tập, huấn luyện trong quân ngũ, sẵn sàng tâm thế tốt nhất cho hành trình phụng sự Tổ quốc mà họ đã lựa chọn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202610/khoi-dau-hanh-trinh-phung-su-to-quoc-dc2356c/