Khởi đầu của người lính biển

Gần 2 tháng qua, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân chào đón, tiếp nhận học viên khóa mới của Học viện Hải quân đến huấn luyện, trước khi quay lại trường để tiếp tục hành trình trở thành sĩ quan tương lai. Tháng ngày rèn luyện tại trung tâm là trải nghiệm quý giá để mỗi học viên hình thành tác phong, ý thức kỷ luật, bản lĩnh của người lính biển.

Trên thao trường nắng gió

Đến thao trường của Trung tâm Huấn luyện, hòa trong ánh nắng, gió biển là tiếng súng nổ giòn giã và những khẩu lệnh dứt khoát vang lên. Trên bãi tập, từng nhóm học viên lần lượt vào vị trí, thực hiện các động tác ngắm bắn, bóp cò, vận động tiếp cận mục tiêu với súng tiểu liên AK. Ở khu vực huấn luyện ném lựu đạn, những cánh tay liên tục đưa lên, hạ xuống theo từng động tác được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ. Sau thời gian nhập học, Binh nhì Ngô Thành Nam (Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 457) đã dần thích nghi với môi trường quân ngũ. Từ những ngày đầu trên thao trường động tác còn vụng về, thiếu dứt khoát. Qua thời gian đã không ngừng tiến bộ. Vóc dáng thư sinh ngày nào nhường chỗ cho thân hình rắn rỏi, tác phong nhanh nhẹn, ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.

Các học viên được huấn luyện, thực hiện công tác bảo quản vũ khí trang bị.

Ở một góc thao trường khác, các học viên đang chăm chú quan sát, thực hành những thao tác trong nội dung huấn luyện đánh thuốc nổ. Binh nhì Hồ Đức Mạnh (Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 457) cùng đồng đội luyện tập nội dung cơ động, công phá mục tiêu theo yêu cầu bài học. Những động tác đòi hỏi sự cẩn thận, nhanh gọn và chính xác. Bụi đất bám trên quân phục, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng những gương mặt trẻ vẫn tập trung cao độ, kiên trì thực hiện từng lượt tập. “Những ngày đầu làm quen với các nội dung huấn luyện quân sự, tôi gặp không ít khó khăn, nhất là khi tiếp cận với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ban đầu, các động tác còn chưa thuần thục, nhưng nhờ sự hướng dẫn, uốn nắn của cán bộ, giáo viên, tôi đã dần tiến bộ, tự tin hơn. Tôi hiểu rằng, để trở thành người sĩ quan hải quân, bản thân phải không ngừng nỗ lực rèn luyện thể lực, bản lĩnh và ý thức tổ chức kỷ luật”, Binh nhì Hồ Đức Mạnh chia sẻ.

Trưởng thành từ những điều đơn giản nhất

Rời thao trường, Trung tá Ngô Khắc Thắng - Chính trị viên Tiểu đoàn 457 dẫn chúng tôi đến khu vực hồ bơi của trung tâm. Từng lượt học viên luân phiên xuống nước, thực hiện các động tác bơi dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện. Không khí tập luyện vừa nghiêm túc nhưng cũng không kém phần sôi động. “Đã là lính hải quân thì phải biết bơi, thậm chí phải bơi giỏi. Nên ngay từ ngày đầu vào trung tâm huấn luyện, chúng tôi đã kiểm tra khả năng bơi của học viên, từ đó tổ chức huấn luyện phù hợp với từng người để sau khi kết thúc đợt huấn luyện thì 100% học viên đều biết bơi”, Trung tá Ngô Khắc Thắng cho biết.

Với những học viên năm đầu của Học viện Hải quân, trước khi đến với giảng đường thì khoảng thời gian rèn luyện ở trung tâm có ý nghĩa đặc biệt. Ở đó, mỗi học viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, sinh hoạt tập thể; làm quen với những công việc thường ngày như lao động, chăm sóc vườn rau tăng gia. Từ những việc tưởng chừng đơn giản ấy, các học viên dần hình thành lối sống nền nếp, biết tự chăm sóc bản thân, gắn bó với tập thể và có trách nhiệm hơn trong từng nhiệm vụ. Đây là hành trang cần thiết để mỗi người từng bước trưởng thành, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ của người sĩ quan hải quân trong tương lai. “Trước đây, tôi ít khi phải lao động chân tay, vậy mà qua gần 2 tháng đã quen với cuốc đất, trồng rau tăng gia. Ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ, vất vả, nhưng dần dần tôi đã thích nghi, chủ động hơn trong sinh hoạt và có ý thức chia sẻ công việc với đồng đội”, Binh nhì Nguyễn Thái Bình (Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 457) bộc bạch.

Xây dựng đội ngũ sĩ quan hải quân chất lượng cao

Đầu tháng 9, Học viện Hải quân chào đón những tân học viên trúng tuyển đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khóa 71 nhập học. Chỉ có ít ngày chuẩn bị ở trường, các học viên bước vào giai đoạn đào tạo đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân. Khoảng thời gian 4 tháng ở đây sẽ đặt nền móng cho quá trình học tập, rèn luyện lâu dài của mỗi học viên. Đại tá Nguyễn Hồng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện cho biết, đây là năm thứ 5 trung tâm được giao tiếp nhận và đào tạo giai đoạn I học viên đào tạo sĩ quan bậc đại học của Học viện Hải quân. Học viên được huấn luyện nhiều nội dung như: Giáo dục chính trị; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật từng người và tổ; công sự ngụy trang; điều lệnh đội ngũ; hậu cần, kỹ thuật...

Học viên thực hành ném lựu đạn.

Thực hành đánh thuốc nổ công kích mục tiêu.

Học viên thực hành ngắm bắn, sử dụng súng tiểu liên AK.

Huấn luyện học viên của Học viện Hải quân được trung tâm xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, trung tâm luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện sát đối tượng, thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ, giáo viên trước mỗi khóa huấn luyện; củng cố hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, vật chất, mô hình học cụ và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thời khóa biểu huấn luyện toàn khóa cũng được xây dựng chặt chẽ, khoa học. Nhờ đó, kết quả huấn luyện qua các khóa cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng các nội dung từng bước được nâng lên.

Đại tá, PGS.TS Đỗ Xuân Thịnh - Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hải quân cho biết, tham gia đào tạo giai đoạn 1 tại Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân là bước quan trọng giúp những thanh niên vốn quen với môi trường gia đình từng bước thích nghi, trưởng thành trong môi trường quân đội. Những năm gần đây, chất lượng huấn luyện giai đoạn 1 của học viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Học viên nắm chắc kiến thức, tiến bộ về kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân. Kết quả đó có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa học viện và trung tâm trong xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, quản lý và đánh giá kết quả học viên, bảo đảm sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn học tập, huấn luyện tiếp theo.

Những bước chân ban đầu còn lạ lẫm với môi trường quân ngũ nay đã trở nên rắn rỏi hơn; tác phong, lễ tiết cũng dần hình thành. Khoảng thời gian 4 tháng huấn luyện chính là khởi đầu cho hành trình tôi luyện ý chí, bản lĩnh, phẩm chất người lính biển của những sĩ quan hải quân tương lai.