Khối đại đoàn kết và nền tảng văn hóa là nguồn lực nội sinh cho phát triển

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến dự và phát biểu tại Ngày hội.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Ngày hội, Bí thư Chi bộ khóm Tân Hưng Huỳnh Thanh Tuấn cho biết, khóm có diện tích tự nhiên 430,1ha với 1.052 hộ, 4.812 nhân khẩu (được sáp nhập từ khóm Xóm Lớn và khóm Tân Hưng).

Năm 2026, Chi bộ, Ban nhân dân và Ban Công tác Mặt trận khóm đã phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, toàn khóm không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm chỉ còn 0,19% (tương đương 2 hộ). Nhiều hộ dân đã chủ động đổi mới mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi, thương mại dịch vụ và nhân rộng mô hình “20ha lúa sạch ST25” với 19 hội viên, mang lại thu nhập từ 100-300 triệu đồng/năm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trao quà cho đại diện lãnh đạo khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Khóm Tân Hưng sở hữu bề dày lịch sử và đời sống tâm linh phong phú với 5 cơ sở tín ngưỡng, nổi bật là Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Tân Hưng. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa đạt gần 95%. Địa phương duy trì và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu như “Tuyến đường cờ kiểu mẫu”, “Trồng hoa kiểng” với diện tích 2.000 m², “Tổ heo đất tiết kiệm” tích lũy 75 triệu đồng/năm và mô hình “Thùng rác hộ gia đình” với 92 hộ tham gia.

Đặc biệt, khóm triển khai hiệu quả mô hình khu dân cư “Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc - Chuyển đổi số”. Tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn hơn 600 hộ dân cài đặt tiện ích số, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia làm sạch dữ liệu đất đai. Công tác đền ơn đáp nghĩa đối với 57 gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ được thực hiện chu đáo; tổng kinh phí vận động các quỹ an sinh xã hội đạt trên 48,9 triệu đồng. Công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ được bảo đảm, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin vững chắc đối với Đảng và chính quyền.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao những kết quả nổi bật mà chính quyền và nhân dân khóm Tân Hưng đã nỗ lực đạt được trong năm 2026. Lịch sử 96 năm qua chứng minh sức mạnh luôn bắt nguồn từ nhân dân, cùng với khối đại đoàn kết, văn hóa chính là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tặng quà cho nhân dân khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Lý Văn Lâm và toàn thể bà con khóm Tân Hưng tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu hợp pháp và quyết tâm giúp đỡ 2 hộ cận nghèo còn lại ổn định cuộc sống, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Địa phương cần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc - Chuyển đổi số” gắn với các phong trào thi đua thiết thực; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ vững an ninh trật tự và mở rộng ứng dụng công nghệ số.

Địa phương cần gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, quản lý và phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Tân Hưng; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển. Ông Nguyễn Huy Tiến tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang của Cà Mau, sự đồng lòng của nhân dân và nỗ lực của hệ thống chính trị, khóm Tân Hưng sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, luôn là điểm sáng về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.