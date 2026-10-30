Khối đá khổng lồ bất ngờ sụp đổ tại điểm du lịch nổi tiếng

Mưa lớn được cho là nguyên nhân gây ra sạt lở đất tại địa điểm du lịch này trước khi một trong những khối đá hình ống khói, được gọi là "ống khói thần tiên", bị sụp đổ.

Theo chính quyền địa phương, 5 người đã bị thương sau vụ việc ở Cappadocia, trong đó ít nhất một người đã được đưa đến bệnh viện.

Thống đốc vùng Nevsehir, ông Huseyin Kok giải thích: "Theo đánh giá ban đầu, 2 người đã thiệt mạng trong vụ việc và 5 người khác bị thương".

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một khối đá sạt lở ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: X

Ông cũng cảnh báo rằng có thể vẫn còn những nạn nhân khác bị mắc kẹt tại hiện trường.

Giới chức trách cho biết công trình đá này đã sụp đổ lúc 3h15 chiều giờ địa phương sau một vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Vụ việc diễn ra tại thị trấn Goreme, gần một bảo tàng ngoài trời.

Sự việc đã dẫn đến một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, bao gồm cả xe cứu thương và các đội cứu hộ. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng động lớn khi đá vỡ vụn.

Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ở Cappadocia. Ảnh: X

Những hình ảnh ghi lại cho thấy những đám bụi hình thành gần địa điểm nổi tiếng sau khi tảng đá rơi xuống. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, bao gồm cả lính cứu hỏa. Khu vực này đã bị phong tỏa sau vụ việc.

Vùng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có những khối đá được gọi là "ống khói thần tiên". Những địa điểm này được tạo ra bởi hoạt động núi lửa cổ đại và từ lâu đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Khu vực này là địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới – nổi tiếng với những thành phố cổ dưới lòng đất.