Đề xuất lấn biển 290ha

Theo đó, phương án này hướng tới mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng du lịch biển, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đô thị trong dài hạn.

Theo định hướng của dự thảo, Đồ Sơn sẽ vươn mình trở thành một đô thị biển hiện đại, nơi không gian sống ven biển hòa quyện cùng các hoạt động văn hóa, lễ hội, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phương án là đề xuất phát triển hai khu vực lấn biển với tổng diện tích lên tới 290ha, bao gồm khu vực phía Đông rộng 130ha và khu vực phía Tây rộng 160ha.

Tập đoàn BRG đề xuất phát triển 2 khu lấn biển với quy mô 290 ha tại Hải Phòng.

Không gian đô thị dự kiến được chia thành 5 phân khu chức năng chuyên biệt, bao gồm khu sự kiện và lễ hội, khu di sản, khu thể thao và sức khỏe, khu giải trí và khu bến du thuyền. Mỗi phân khu mang một định hướng phát triển dịch vụ, tiện ích đặc trưng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường tính liên kết vùng.

Cụ thể, khu vực trung tâm sẽ hình thành đại lộ ven biển, quảng trường lễ hội, bảo tàng, trung tâm hội nghị cùng hệ thống thương mại dịch vụ sầm uất. Khu vực phía Bắc ưu tiên cho các tổ hợp thể thao, chăm sóc sức khỏe, sân golf và không gian sinh thái.

Khu vực phía Nam được định hướng thành trung tâm du lịch biển với bến du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước, kết nối chặt chẽ với hệ thống di tích, danh thắng hiện hữu. Trong khi đó, khu vực phía Tây sẽ tập trung phát triển các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp như công viên nước, bãi biển nhân tạo và hệ thống khách sạn.

Bên cạnh việc kiến tạo các không gian đô thị mới, dự thảo cũng đặc biệt chú trọng công tác chỉnh trang, nâng cấp khu dân cư hiện hữu; bổ sung trường học, công viên và công trình công cộng để nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đồng thời, toàn bộ hệ thống đồi núi, rừng, hồ nước, bờ biển và các điểm du lịch sẽ được kết nối xuyên suốt qua các hành lang xanh, đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững và bảo tồn trọn vẹn cảnh quan tự nhiên.

5 phân khu được đơn vị xây dựng dự thảo phương án đề xuất.

Năng lực của nhà đầu tư BRG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn, nhấn mạnh rằng khát vọng đưa địa phương trở thành đô thị biển tầm cỡ quốc tế đòi hỏi một bản quy hoạch tổng thể có tầm nhìn dài hạn, được nghiên cứu bài bản và triển khai đồng bộ.

Ông yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và các phân khu chức năng, tuyệt đối tránh tình trạng đầu tư manh mún, thiếu liên kết. Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị huy động trí tuệ từ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế để xây dựng một định hướng đô thị biển hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc riêng, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược và thương hiệu quốc tế.

Quá trình triển khai có thể chia thành nhiều giai đoạn, nhưng cần xác lập một tầm nhìn tổng thể và các nguyên tắc thống nhất ngay từ đầu để đảm bảo tính đồng bộ cùng giá trị lâu dài.

ng Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn, phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lê Quốc Tiến lưu ý thêm, mục tiêu cốt lõi của quy hoạch không chỉ là xây dựng các công trình quy mô, đẳng cấp mà còn phải kiến tạo một đô thị biển thực sự đáng sống, nơi thiên nhiên, văn hóa và lịch sử được tôn vinh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Gắn liền với đề xuất khu lấn biển 290ha tại Hải Phòng, Tập đoàn BRG khẳng định vị thế là một nhà đầu tư lớn, để lại dấu ấn rõ nét qua việc tham gia dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Đây là dự án có quy mô 270ha với tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD, được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất Thủ đô.

Điểm nhấn của siêu dự án này là tháp tài chính cao 108 tầng, bao quanh bởi hàng chục tòa chung cư, văn phòng hỗn hợp cùng hàng trăm biệt thự và nhà liền kề. Được khởi công vào tháng 8/2025, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội dự kiến triển khai qua 5 giai đoạn và sẽ hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032. Toà tháp này cao hơn cả toà nhà Lanmark 81 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Từ một doanh nghiệp tiền thân trong lĩnh vực xuất khẩu, Tập đoàn BRG hiện đã vươn lên thành tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, sân golf, tài chính - ngân hàng và bán lẻ, tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 cán bộ, nhân viên.

BRG là Tập đoàn do bà Nguyễn Thị Nga làm Chủ tịch, bà từng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.