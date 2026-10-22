Khởi công xây mới nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn xã Nhân Cơ

3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà gồm gia đình các ông: Trương Thanh Phong (thôn 1), Lê Văn Sơn (thôn 2) và Vương Minh Tiện (thôn 10).

Lãnh đạo xã Nhân Cơ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Theo chương trình hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phân bổ 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Nhân Cơ, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Gia đình anh Vương Minh Tiện được hỗ trợ thêm 40 triệu để xây dựng nhà mới thêm khang trang

Riêng gia đình ông Vương Minh Tiện còn được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí này góp phần giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Thực hiện nghi thức khởi công, xây dựng ngôi nhà mới

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Nhân Cơ đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Việc triển khai xây dựng các căn nhà Đại đoàn kết thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và cộng đồng trong chăm lo đời sống cho người nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.