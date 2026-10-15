Khởi công xây dựng tuyến ống truyền tải tăng khả năng cấp nước cho khu vực Đông Nam thành phố

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng, với chiều dài tuyến ống hơn 10km, tuyến ống truyền tải chính được xây dựng dọc theo đường Võ Chí Công, kết nối từ tuyến ống cấp nước D1200 trên đường Thăng Long đến đường Trần Đại Nghĩa.

Đồng thời, dự án đầu tư xây dựng một nhánh tuyến ống D400 dọc theo đường Minh Mạng, kết nối từ đường Võ Chí Công đến đường Trường Sa, góp phần tăng cường khả năng cấp nước và liên kết mạng lưới cấp nước cho khu vực ven biển phía Đông Nam thành phố.

Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực truyền tải, điều hòa áp lực và tăng cường tính liên kết, linh hoạt trong vận hành hệ thống cấp nước của thành phố.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, dự kiến sẽ bổ sung năng lực truyền tải khoảng 40.000m³/ngày đêm cho khu vực phía Đông Nam thành phố.

Đại diện Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (giữa) tặng quà động viên đơn vị nhà thầu thi công dự án. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đặc biệt, công trình sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng áp lực nước yếu tại một số khu vực của phường Hòa Xuân và phường Ngũ Hành Sơn; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khu dân cư và đô thị mới trong tương lai.