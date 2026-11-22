Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo đại biểu và nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Phan Tuấn

Cấm An Sơn là địa danh ghi dấu 1 sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Hoài Nhơn. Ngày 19-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa huyện Hoài Nhơn, do đồng chí Trịnh Hồng Kỳ làm Trưởng ban, được thành lập tại đây.

Cấm An Sơn trở thành địa điểm hội họp bí mật, tổ chức luyện tập quân sự, chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ 10 ngày sau, ngày 29-8-1945, nhân dân Hoài Nhơn đã đồng loạt đứng lên giành chính quyền thắng lợi. Năm 2005, di tích được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) và các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phan Tuấn

Dự án được triển khai trong giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng trên 31 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm: san nền trên diện tích khoảng 4,6 ha; chỉnh trang bia di tích hiện trạng, xây dựng đài tưởng niệm kết hợp phù điêu nghệ thuật tái hiện khí thế khởi nghĩa năm 1945 cùng 4 chòi nghỉ và các hạng mục tôn tạo cảnh quan.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, địa phương và đơn vị thi công đã thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Cấm An Sơn.

﻿Lãnh đạo phường Tam Quan trao quà tri ân cho thân nhân đồng chí Trịnh Hồng Kỳ - Trưởng ban Khởi nghĩa Hoài Nhơn năm 1945. Ảnh: Phan Tuấn

Lãnh đạo UBND phường Tam Quan yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng,mỹ thuật, an toàn và tiến độ thi công, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình thực hiện.

Cũng tại buổi lễ, địa phương đã trao quà tri ân cho thân nhân đồng chí Trịnh Hồng Kỳ và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Qua, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước.