Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục, giao thông

Thông tin về dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt cho biết, dự án có diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) dự kiến hơn 5.842m², với tổng mức đầu tư hơn 236,273 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Vương Vân

Theo thiết kế, công trình gồm hai khối nhà xây mới, có tầng hầm chung và được liên kết với nhau bằng hành lang cầu. Trong đó, khối nhà 5 tầng bố trí các khu hành chính quản trị, lớp học, hỗ trợ học tập và một phần khu phụ trợ; khối nhà 4 tầng bố trí nhà đa năng và một phần khu phụ trợ.

Dự án được triển khai nhằm bổ sung cơ sở giáo dục THPT công lập trên địa bàn, góp phần giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh và yêu cầu phát triển giáo dục tại địa phương. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Cùng với đầu tư hạ tầng giáo dục, dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên cũng được xác định là công trình quan trọng đối với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Tuyến đường có tổng chiều dài 718,94m, điểm đầu tại nút giao thông đường Tam Trinh với đường Lĩnh Nam, điểm cuối thuộc khu đô thị mới Ao Mơ. Quy mô mặt cắt ngang rộng 30m, gồm các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, hè đường, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và điện chiếu sáng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vương Vân

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 516 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027. Theo UBND phường Vĩnh Tuy, công tác GPMB của dự án liên quan đến 206 thửa đất của cá nhân và tổ chức. Đến nay, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 10 hộ; thực hiện chi trả 17,453 tỷ đồng cho 9/10 hộ. Địa phương đang tiếp tục triển khai các bước theo trình tự, thủ tục quy định. Hiện dự án đã đủ điều kiện khởi công.

Hai công trình có ý nghĩa thiết thực với đời sống nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện môi trường sống và điều kiện sinh hoạt của nhân dân là những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo đồng chí Dương Đức Tuấn, quá trình đô thị hóa nhanh, dân số gia tăng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trường học, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng tại phường Vĩnh Tuy. Vì vậy, việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đầu tư hạ tầng và chăm lo đời sống nhân dân.

Đối với dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi, khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung cơ sở giáo dục công lập, tăng khả năng tiếp nhận học sinh, giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Đây không chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mà còn là đầu tư cho thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và các đại biểu tại các dự án. Ảnh: Vương Vân

Trong khi đó, tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường khả năng kết nối, nâng cao năng lực lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc. Công trình đồng thời góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố.

Quyết liệt triển khai, bảo đảm tiến độ các công trình

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Đối với công tác GPMB, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, bảo đảm công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Các sở, ban, ngành thành phố cần chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền, không để vướng mắc về thủ tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành tuyến đường trong năm 2027 và đưa Trường THPT Mạc Thị Bưởi vào phục vụ năm học 2028-2029 theo kế hoạch.

Đối với các tổ chức, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương đầu tư của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện các dự án.

Đồng chí Dương Đức Tuấn tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, các sở, ngành, đơn vị thi công và sự đồng thuận của nhân dân, hai công trình sẽ sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.