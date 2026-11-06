Khởi công xây dựng trung tâm hành chính Đặc khu Phú Quốc

Dự án trụ sở trung tâm hành chính Đặc khu Phú Quốc do UBND Đặc khu làm chủ đầu tư, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc khu vực trung tâm Dương Đông.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Công trình được quy hoạch trên tổng diện tích đất hơn 2 ha. Trung tâm hành chính Đặc khu Phú Quốc lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh và tinh thần "Đồng lòng vươn khơi", kiến trúc công trình gửi gắm khát vọng về một Phú Quốc đoàn kết, phát triển văn minh, hiện đại và kiên cường vượt sóng vươn ra biển lớn.

Công trình này được thiết kế gồm một tầng hầm, 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 36.000m2, dự kiến hoàn thành tháng 9/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, Phú Quốc đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới khi được Trung ương tin tưởng lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phối cảnh Trung tâm hành chính tập trung Đặc khu Phú Quốc

Việc đầu tư xây dựng Trụ sở trung tâm hành chính tập trung không chỉ giải quyết triệt để tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc hạn chế trước đây, mà còn hình thành một bộ máy hành chính tập trung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công trình hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm điều hành chính trị - hành chính và đối ngoại quy mô lớn, góp phần quan trọng vào công tác tổ chức, phối hợp các sự kiện quốc tế thuộc khuôn khổ APEC 2027, đồng thời khẳng định vị thế của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế - du lịch thế giới.