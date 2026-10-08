Khởi công xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại phố cổ Hà Nội

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, dự án là một trong những công trình cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội. Đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và không gian đặc trưng khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua, gắn bảo tồn di sản với sáng tạo, thương mại, du lịch và phát triển kinh tế đô thị.

Quá trình nghiên cứu Đề án được triển khai từ năm 2025. Ngày 21-5-2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3107/UBND-NC, thống nhất chủ trương nghiên cứu lập Đề án tại khu vực Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ngày 10-7-2025, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 1-10-2025, UBND thành phố giao UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ thành lập Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua trong giai đoạn 2025-2026.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa. Ảnh: Thanh Hải

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, UBND phường Hoàn Kiếm đã khảo sát hiện trạng, nghiên cứu quy mô, định hướng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, vận hành và phương án khai thác không gian. Ngày 18-5-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND, ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt Đề án và thành lập Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Theo Đề án, Trung tâm được hình thành tại hai địa điểm số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862m². Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 17-7-2026, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Ngày 17-8-2026, Dự án được phê duyệt với tổng diện tích khu đất khoảng 3.862m², tổng diện tích xây dựng khoảng 2.317m², mật độ xây dựng khoảng 60%.

Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc - cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng như trưng bày, gallery nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, giao lưu - giới thiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Lễ khởi công ngày 8-10 đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị đầu tư sang triển khai công trình trên thực địa, hướng tới hình thành không gian văn hóa - sáng tạo mới tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Hoàng Tùng đề nghị Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của nhân dân.

Đồng thời, UBND phường giao Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của Trung tâm; chủ động kết nối các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa để chuẩn bị chương trình, sản phẩm, sẵn sàng đưa Trung tâm vào hoạt động khi dự án hoàn thành.