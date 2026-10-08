Khởi công xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa đầu tiên của Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), sáng 8/10, tại khu đất số 40 phố Thanh Hà-17 phố Nguyễn Thiện Thuật, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa Hoàn Kiếm. Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong chủ trương nghiên cứu lập Đề án xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại khu vực chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa Hoàn Kiếm (hay Đồng Xuân-Bắc Qua) tại số 17 phố Nguyễn Thiện Thuật và 40 phố Thanh Hà.

Đây là Trung tâm Công nghiệp văn hóa đầu tiên của Hà Nội được triển khai sau khi Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố được ban hành.

Giữa trung tâm thành phố, ở một địa bàn có dân số rất cao, nhưng Trung tâm có một không gian lớn, với diện tích khoảng 3.862m², mật độ xây dựng khoảng 60%. Theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội và nội dung đề án, tối thiểu 70% diện tích không gian sẽ dành cho các hoạt động văn hóa, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại đây sẽ nhận được các ưu đãi về thuê đất, về thuế theo quy định của Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND.

Dự án sẽ được triển khai trên cơ sở tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc-cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng phù hợp.

Sau khi cải tạo, chỉnh trang, tại đây sẽ hình thành hệ thống không gian đa dạng như: Gallery trưng bày nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, không gian giao lưu-giới thiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và các khu vực sinh hoạt cộng đồng, qua đó tạo môi trường để nghệ sĩ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, người dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm.

Trung tâm Công nghiệp văn hóa Hoàn Kiếm sẽ có nhiều không gian chức năng, hướng tới phục vụ cộng đồng. (Ảnh: BTC)

Lễ khởi công 10 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai đề án, chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý và chuẩn bị đầu tư sang triển khai công trình trên thực địa.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết: "Đồng Xuân-Bắc Qua là một khu vực rất đặc biệt trong khu phố cổ Hà Nội. Nơi đây không chỉ có truyền thống giao thương lâu đời, mà còn hội tụ nhiều lớp giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị. Làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại; để di sản có thể gặp gỡ sáng tạo, văn hóa có thể tạo ra những sản phẩm mới, những trải nghiệm mới và đóng góp thiết thực hơn cho đời sống nhân dân cũng như sự phát triển của phường Hoàn Kiếm.

Bởi thế, chúng tôi kỳ vọng dự án này không chỉ là cải tạo các công trình, mà sẽ hình thành một không gian được tổ chức với các chức năng khác nhau nhưng có sự kết nối và bổ trợ cho nhau, để từng bước hình thành một điểm đến văn hóa, sáng tạo mới trong lòng khu phố cổ - một không gian văn hóa có sức sống nội tại; tăng cường kết nối di sản-sáng tạo-cộng đồng-du lịch-thương mại, góp phần phát huy giá trị khu phố cổ và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội".