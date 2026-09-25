Khởi công xây dựng, sửa chữa kè hồ Xuân Hương (tỉnh Lâm Đồng)

Cụ thể, công trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống kè, taluy xung quanh hồ Xuân Hương nhằm phục hồi tuyến kè gia cố bảo vệ bờ hồ có tổng chiều dài là 5.120m và tuyến kè bảo vệ quanh hai đảo: Thủy Tạ và Bích Câu là 510m; sửa chữa, khôi phục hoạt động cống xả đáy hồ Xuân Hương phục hồi chức năng điều tiết mực nước hồ. Công trình nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế xói mòn, giảm thiểu rủi ro sạt lở, ngập úng, ô nhiễm môi trường; đồng thời cải thiện cảnh quan, tạo không gian công cộng an toàn, sạch đẹp phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, thể dục thể thao của người dân và du khách. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình.

Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt; nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco); Trưởng ban chỉ đạo gói thầu là Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco).

Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Tuyến kè bảo vệ bờ hồ Xuân Hương được xây dựng từ năm 1998. Sau một số lần sửa chữa, đến nay, bờ kè hồ Xuân Hương đã bị xuống cấp, nhiều vị trí bị hư hỏng, sụt lún. Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, đặc biệt, hiện thời tiết Đà Lạt đang trong mùa mưa nên tại vị trí này có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn công trình cũng như cảnh quan. Do đó, việc sửa chữa hệ thống kè hồ Xuân Hương là rất cần thiết.

Bờ kè hồ Xuân Hương hiện bị xuống cấp, nhiều vị trí hư hỏng, sụt lún.

Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết: Công trình sẽ được ứng dụng công nghệ bê tông cốt sợi phi kim của Busadco vào xây dựng. Công nghệ này sử dụng bê tông cốt sợi phi kim, không sử dụng cốt thép, qua đó loại bỏ nguy cơ ăn mòn cốt thép gây trương nở và phá hoại kết cấu bê tông. Cấu kiện có cường độ cao, khả năng chống xâm thực, chống ăn mòn và thích ứng với điều kiện ngập nước. Sản phẩm được chế tạo sẵn tại nhà máy theo quy trình công nghiệp, giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng và độ đồng đều trước khi đưa đến công trường.