Khởi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường THCS Hướng Hiệp

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: M.T

Sân bóng đá nhân tạo tại Trường THCS Hướng Hiệp (điểm trường chính) được thiết kế với diện tích mặt sân cỏ nhân tạo tiêu chuẩn 20mx40m. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng 500 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Na Uy/Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam tài trợ 350 triệu đồng và nguồn vốn đối ứng từ địa phương là 150 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 1/12/2026.

Mục tiêu của dự án là xây dựng sân chơi an toàn, lành mạnh thông qua các hoạt động bóng đá phong trào không cạnh tranh trong môi trường học đường. Đồng thời, lồng ghép hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: M.T

Ngoài Trường THCS Hướng Hiệp (điểm trường chính), trong khuôn khổ dự án tại Quảng Trị, Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam cũng tài trợ sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Đông Hà) với số vốn tài trợ và nguồn đối ứng tương đương.