Khởi công xây dựng Nhà văn hóa bản Hiềm, xã Muổi Nọi
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ngày 18/11, UBND xã Muối Nọi tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà văn hóa bản Hiềm.
Nhà văn hóa bản Hiềm là công trình cấp IV, được xây dựng trên khu đất 2.024 m², gồm: Nhà văn hóa 1 tầng có diện tích xây dựng 383 m², sức chứa 200 chỗ ngồi; nhà vệ sinh cùng các hạng mục phụ trợ. Dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/khoi-cong-xay-dung-nha-van-hoa-ban-hiem-xa-muoi-noi-yp9eSwevR.html