Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất, được xem là “trái tim” của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Sau hơn 5 năm 3 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay, những công đoạn cuối đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần khai thác sân bay theo dự kiến từ ngày 24/12/2026.