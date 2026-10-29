Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Xoa - Ảnh: H.Đ

Bà Nguyễn Thị Xoa (SN 1950) là vợ liệt sĩ, thuộc diện gia đình chính sách. Hiện, bà Xoa đang sống cùng con trai, bản thân bà Xoa đang gặp khó khăn về nhà ở. Nhằm chia sẻ, giúp đỡ gia đình bà Xoa ổn định cuộc sống, Công đoàn Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP đã vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị đóng góp kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Xoa với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa phường Đồng Thuận đã hỗ trợ thêm 10 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Thuận hỗ trợ 5 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên gia đình bà Xoa nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Thuận trao bảng tượng trưng số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho thân nhân người có công - Ảnh: H.Đ

Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Xoa xúc động, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chính quyền địa phương, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo là việc làm có ý nghĩa của các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội, góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.