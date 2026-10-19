Khởi công xây dựng nhà thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mít

Quang cảnh lễ khởi công - Ảnh: V.A

Bà mẹ VNAH Trần Thị Mít có 9 người thân trong gia đình hy sinh vì Tổ quốc. Bản thân Mẹ từng trực tiếp tham gia, che chở, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng; chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai tiếp tế cho bộ đội và kiên trung, bất khuất trước sự tra khảo, đàn áp của kẻ thù.

Với những cống hiến to lớn, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và là một trong 10 Bà mẹ VNAH tiêu biểu của cả nước được ghi danh tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Năm 1983, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (cũ) đã chung tay xây dựng ngôi nhà ba gian làm nơi sinh sống cho Mẹ và thờ tự những người thân đã hy sinh.

Sau khi Mẹ qua đời, ngôi nhà tiếp tục được gìn giữ, sửa chữa, trở thành nơi tưởng niệm, hương khói và lưu giữ những ký ức thiêng liêng về một gia đình cách mạng tiêu biểu của quê hương. Tuy nhiên, trải qua thời gian, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu về không gian thờ tự trang nghiêm.

Đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi lễ động thổ khởi công công trình - Ảnh: V.A

Trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn lực ngân sách hạn chế, ông Hoàng Toàn, một doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây dựng công trình theo hình thức chìa khóa trao tay. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm hướng về quê hương, trách nhiệm đối với các gia đình có công với cách mạng và tinh thần chung tay vì cộng đồng. Sau khi hoàn thành, nhà thờ Bà mẹ VNAH Trần Thị Mít và các liệt sĩ trong gia đình sẽ tiếp tục là nơi tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Đây là công trình có ý nghĩa tri ân sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).