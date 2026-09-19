Máy móc thi công phần móng tại lễ khởi công xây dựng nhà ở tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao.

Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao sinh năm 1932, dân tộc Thái, hiện sinh sống tại thôn Kiên Lao, xã Quy Mông. Mẹ được hưởng chính sách Mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 1995. Người con trai duy nhất của Mẹ là liệt sĩ Hoàng Văn Muôn, hy sinh năm 1969 trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Ngôi nhà dự kiến có diện tích sử dụng 220 m², tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng; trong đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ trên 700 triệu đồng.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và lãnh đạo địa phương thăm, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao dịp 27/7/2026.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao và gia đình; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với người có công với cách mạng.