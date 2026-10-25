Khởi công xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND phường Thủ Đức

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Dự án dự kiến có 631 căn hộ, gồm 451 căn nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở thương mại, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, ổn định đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Việc triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn Thành phố.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định, việc chăm lo đời sống, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ hết sức quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nghi thức khởi công dự án.

Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để dự án được khởi công. Thứ trưởng đề nghị, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực triển khai công trình với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của Thành phố… Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công trình, bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, cho biết địa phương sẽ phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; chú trọng các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực. Đồng thời, phường đề nghị các đơn vị liên quan duy trì phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Giới thiệu dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 15/6C đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, tại lễ khởi công.

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 15/6C đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, được triển khai trên khu đất khoảng 8.323 m², gồm hai cụm tòa tháp, quy mô 20 tầng nổi và hai tầng hầm, mật độ xây dựng gộp khoảng 42,2%. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung quỹ nhà ở tại địa phương, đáp ứng một phần nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, qua đó tạo nền tảng để lực lượng ổn định cuộc sống và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.