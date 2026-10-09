Khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" tại phường Đông Hải

Chiều 9-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải, Đoàn phường Đông Hải và Chi nhánh Công ty TNHH Khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận (Hoàn Mỹ Resort Ninh Chử) tổ chức Lễ khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Võ Lên, trú Tổ dân phố 9, phường Đông Hải. Hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Gia đình ông Võ Lên thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với 7 nhân khẩu. Thu nhập của gia đình không ổn định, chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt hải sản. Hiện nay, cả gia đình sống trong căn nhà tạm dựng bằng vách tôn từ năm 2012, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Đại diện các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Võ Lên.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã vận động, kết nối Hoàn Mỹ Resort Ninh Chử hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình ông để xây dựng nhà cấp 4, diện tích gần 35m². Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao cho gia đình vào tháng 11-2026. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, Đoàn phường Đông Hải sẽ huy động đoàn viên, thanh niên tham gia tháo dỡ nhà cũ, góp phần giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc hỗ trợ xây dựng "Nhà nhân ái" góp phần giúp gia đình ông Võ Lên cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống; đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, đồng hành của tổ chức đoàn và doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.